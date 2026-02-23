Був прихильником Трампа: що відомо про чоловіка, якого застрелили в маєтку президента США

У ніч на 22 лютого на території маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді стався інцидент зі стріляниною. За даними Секретної служби, близько 1:30 чоловік проник на територію резиденції президента США з рушницею та каністрою бензину, після чого порушника застрелили на місці.

Остін Такер Мартін був убитий у маєтку Трампа. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє New York Post, загиблим виявився 21-річний Остін Такер Мартін. Видання пише, що він був художником і раніше підтримував Трампа, однак останнім часом розчарувався в його політиці. У соцмережах Мартін публікував малюнки та дописи про економічні труднощі й так звані "файли Епштейна", закликаючи "підвищувати обізнаність".





Малюнки Мартіна

За словами знайомих, він був стурбований економічною ситуацією та вважав, що влада на чолі з Трампом приховує інформацію у справі Джеффрі Епштейна.

"Не знаю, чи читав ти про "файли Епштейна", але зло реальне і його безпомилково можна розпізнати. Найкраще, що можемо зробити такі люди, як ти і я, це використати той невеликий вплив, який ми маємо. Розповісти іншим людям про те, що ми чуємо про справи Епштейна та що з цим робить уряд. Підвищити обізнаність", – писав Мартін колезі за тиждень до проникнення в маєток Трампа.

Мартін критикував приховування "файлів Епштейна"

Родина повідомила про зникнення Остіна Такера Мартіна за день його смерті.

