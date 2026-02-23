logo_ukra

Був прихильником Трампа: що відомо про чоловіка, якого застрелили в маєтку президента США
НОВИНИ

Був прихильником Трампа: що відомо про чоловіка, якого застрелили в маєтку президента США

Секретна служба США застрелила озброєного чоловіка, який проник у Мар-а-Лаго. ЗМІ розкрили його особу та можливі мотиви.

23 лютого 2026, 13:00
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 22 лютого на території маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді стався інцидент зі стріляниною. За даними Секретної служби, близько 1:30 чоловік проник на територію резиденції президента США з рушницею та каністрою бензину, після чого порушника застрелили на місці.

Був прихильником Трампа: що відомо про чоловіка, якого застрелили в маєтку президента США

Остін Такер Мартін був убитий у маєтку Трампа. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє New York Post, загиблим виявився 21-річний Остін Такер Мартін. Видання пише, що він був художником і раніше підтримував Трампа, однак останнім часом розчарувався в його політиці. У соцмережах Мартін публікував малюнки та дописи про економічні труднощі й так звані "файли Епштейна", закликаючи "підвищувати обізнаність".

Був прихильником Трампа: що відомо про чоловіка, якого застрелили в маєтку президента США - фото 2

Малюнки Мартіна

За словами знайомих, він був стурбований економічною ситуацією та вважав, що влада на чолі з Трампом приховує інформацію у справі Джеффрі Епштейна. 

"Не знаю, чи читав ти про "файли Епштейна", але зло реальне і його безпомилково можна розпізнати. Найкраще, що можемо зробити такі люди, як ти і я, це використати той невеликий вплив, який ми маємо. Розповісти іншим людям про те, що ми чуємо про справи Епштейна та що з цим робить уряд. Підвищити обізнаність", – писав Мартін колезі за тиждень до проникнення в маєток Трампа.

Був прихильником Трампа: що відомо про чоловіка, якого застрелили в маєтку президента США - фото 2

Мартін критикував приховування "файлів Епштейна"

Родина повідомила про зникнення Остіна Такера Мартіна за день його смерті. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв деталі, як в маєтку Трампа застрелили озброєного чоловіка.

Також "Коментарі" писали, що Джефрі Епштейн залишив своїй останній партнерці великий статок після смерті. Хто така Карина Шуляк і що про неї відомо.



Джерело: https://nypost.com/2026/02/22/us-news/austin-tucker-martin-gunman-shot-dead-by-secret-service-at-mar-a-lago-was-obsessed-with-epstein-files-report/
