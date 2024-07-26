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Бывший президент США официально поддержал Харрис

Барак Обама официально выразил поддержку Камале Харрис в преддверии президентских выборов в США

сегодня, 13:21
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Черновалова Кристина

Барак Обама официально поддержал Камалу Харрис как кандидата на президентские выборы. Он заявил, что готов помочь ей победить. Обама написал в Twitter, что Харрис может стать отличным президентом, и он верит в её успех.

Бывший президент США официально поддержал Харрис

Обама поддержал выдвижение кандидатуры Харрис на пост президента США

Барак Обама, бывший президент США, активно включился в текущую предвыборную кампанию, поддержав Камалу Харрис. В своём твите он сообщил, что вместе с женой Мишель они уверены в успехе Харрис на выборах. Обама считает, что у Харрис есть все качества, чтобы быть хорошим президентом.

Бывший президент США официально поддержал Харрис - фото 2

Поддержка Обамы может существенно помочь Харрис, так как он пользуется большим уважением среди избирателей. Экс-президент заявил, что будет активно участвовать в кампании и поможет Харрис добиться успеха.                                            

"Раньше на этой неделе мы с Мишель позвонили нашему другу Камале Харрис. Мы сказали ей, что считаем, что из нее выйдет фантастический президент Соединенных Штатов, и что у нее есть наша полная поддержка", — написал Обама.

Читайте также на портеле “Комментарии” — Вице-президент США Камала Харрис официально объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах. Об этом она сообщила сегодня, 25 июля, через свою страницу в социальной сети X.

Кроме того, “Комментарии” писали, что согласно прогнозам Polymarket Дональд Трамп имеет 65% шансов на победу на президентских выборах. Эти показатели остаются почти неизменными с момента дебатов между Трампом и Байденом. А вот показатели Байдена тогда резко упали с 35% до 15%. Polymarket оценивает шансы на победу Камалы Харрис на уровне 32%.



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Источник: https://x.com/BarackObama/status/1816760809193677069
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