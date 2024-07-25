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Камала Харрис идет в президенты: официальное объявление

Выбираем свободу": Камала Харрис начинает борьбу за президентский пост

сегодня, 16:05
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Черновалова Кристина

Вице-президент США Камала Харрис официально объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах. Об этом она сообщила сегодня, 25 июля, через свою страницу в социальной сети X.

Камала Харрис идет в президенты: официальное объявление

Камала Харрис объявила о своем участии в президентских выборах США

В своем первом предвыборном видео Харрис выступила с резкой критикой в адрес экс-президента Дональда Трампа и представила свое видение будущего страны.

"На этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить? Есть некоторые люди, которые считают, что мы должны быть страной хаоса. Страха. Ненависти", — отмечается в видео.

В заключение своего обращения Камала Харрис призвала американцев поддержать ее на пути к изменениям, которые воплотят в жизнь стремление к свободе, уважению и гармонии в обществе.

Окончательно ее как кандидата должен утвердить съезд Демократической партии, запланированный на 19-22 августа.

Читайте также на портале “Комментарии” — В своем первом интервью после того, как президент Джо Байден объявил об отказе баллотироваться на второй срок, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп резко высказался в адрес вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "жестокой и глупой". Об этом пишет газета New York Post.

Кроме того, “Комментарии” писали, что согласно прогнозам Polymarket Дональд Трамп имеет 65% шансов на победу на президентских выборах. Эти показатели остаются почти неизменными с момента дебатов между Трампом и Байденом. А вот показатели Байдена тогда резко упали с 35% до 15%. Polymarket оценивает шансы на победу Камалы Харрис на уровне 32%.



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