Бывший советник Трампа озвучил предостережение для Украины в случае его президентства

Бывшие советники Трампа считают, что в случае его победы на президентских выборах, он будет добиваться выхода США из НАТО. Кроме того, Трамп перестанет присылать помощь Украине. Об этом говорит Джим Шутто, который в книге "Возвращение великих держав" собрал комментарии бывших советников Трампа.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Генерал Джон Келли, который был руководителем аппарата Белого дома Трампа, рассказал, что бывший президент США будет пренебрегать своими обязательствами перед партнерами.

"Дело в том, что он не видел абсолютно никакого смысла в НАТО. Он просто был категорически против того, чтобы иметь войска в Южной Корее или иметь войска в Японии, как силы сдерживания", — сказал Келли.

Келли утверждает, что Трамп считает, что именно НАТО повлияло на российскую агрессию в Украине.

"Он думал, что с Владимиром Путиным все хорошо. Для него это было так, будто мы их подстрекали. Если бы у нас не было НАТО, Путин бы таких вещей не делал", — объясняет видение Трампа Джон Келли.

Келли отмечает, что Трамп в 2018 году уже пытался исключить США из НАТО и приказал разработать соответствующий план для председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли и тогдашнего министра обороны Марка Эспера.

Подобные слова в книге "Возвращение великих держав" приводит и бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, администрация президента до последнего не знала, что собирается делать Дональд Трамп. Болтон считает, что Трамп действительно решился выйти из НАТО, но затем передумал.

Также у Болтона есть предостережения относительно Украины в случае президентства Трампа. По его словам, "поддержка Украины со стороны США прекратится". Кроме того, Болтон считает, что Трамп также не будет защищать Тайвань. "Если бы я был на Тайване, я бы очень переживал за администрацию Трампа", добавил бывший советник Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фейгин рассказал, что Трамп предложит Путину для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО и критикует помощь Украине.