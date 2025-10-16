Цена на нефть стремительно начала меняться: какое заявление Трампа к этому привело

Мировые цены на нефть подпрыгнули после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении импорта черного золота из РФ в Индию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что цена на нефть марки Brent поднялась более 62 долларов за баррель, тогда как марка WTI отметилась показателем до 59 долларов.

Стоит напомнить, Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Это может сократить предложение на мировом рынке, который и без того остается напряженным.

Дональд Трамп отметил, есть большая проблема в том, что Индия раньше покупала российскую нефть. Теперь же якобы он получил подтверждение, что подобных контрактов не будет.

Он охарактеризовал решение как "важный шаг" и отметил, что теперь намерен "заставить Китай поступить аналогично". Трамп также подчеркнул, что закупки российской нефти "позволяют РФ продолжать эту бессмысленную войну", в которой, по его словам, уже погибли более полутора миллионов человек.

Кроме того, президент США отметил, что дипломатическое урегулирование ситуации в Украине может оказаться проще, чем то, что ему удалось достичь на Ближнем Востоке, отметив: "Здесь три года, и я думаю, мы это сделаем".

Читайте также на портале "Комментарии" — через албанские порты на европейский рынок продолжают попадать запрещенные нефтепродукты из России и Ливии. Журналисты-расследователи установили, что топливо проходит под видом строительных материалов или скрывается в специально переоборудованных судах, что позволяет обходить международные санкции и налоговые проверки. Об этом говорится в публикации издания Balkan Insight.



