Ціна на нафту стрімко почала змінюватися: яка заява Трампа до цього призвела

Світові ціни на нафту підстрибнули після заяви президента США Дональда Трампа про припинення імпорту чорного золота з Росії до Індії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що ціна на нафту марки Brent піднялася понад 62 долари за барель, тоді як марка WTI відзначилася показником до 59 доларів.

Варто нагадати, Трамп заявив, що прем'єр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлю російської нафти. Це може скоротити пропозицію на світовому ринку, який і так залишається напруженим.

Дональд Трамп зазначив, що є велика проблема в тому, що Індія раніше купувала російську нафту. Тепер нібито він отримав підтвердження, що подібних контрактів не буде.

Він охарактеризував рішення як "важливий крок" і зазначив, що тепер має намір "змусити Китай вчинити аналогічно". Трамп також підкреслив, що закупівлі російської нафти "дозволяють РФ продовжувати цю безглузду війну", в якій, за його словами, вже загинуло понад півтора мільйона людей.

Крім того, президент США зазначив, що дипломатичне врегулювання ситуації в Україні може виявитися простішим, ніж те, що йому вдалося досягти на Близькому Сході, зазначивши: "Тут три роки, і я думаю, ми це зробимо".

