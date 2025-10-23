Черчилль был прав в своем мнении об американцах: какие шаги Трампа начинают удивлять мир

Ночь с 22 на 23 октября окончательно расставила все по своим местам. Так широко анонсированной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не будет. Президент США публично отказался от переговоров с кремлевским диктатором в венгерской столице и ввел санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Об этом рассказал журналист и телеведущий Сергей Руденко.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист отмечает, несмотря на все пессимистические прогнозы Дональд Трамп продолжает давить на Владимира Путина, а это значит, что в нынешней ситуации, несмотря на всю непоследовательную и порой хаотическую риторику, президент США остается на стороне Украины. Да, нам всем хотелось бы увидеть быстрых действий американцев по отношению к Путину.

"Видимо, за 80 лет американцы не сильно изменились. Говорил же сэр Уинстон Черчилль: американцы сделают все правильно после того, как перепробуют все другие варианты. Трамп сейчас находится еще на уровне – "перепробовать все остальные варианты". И есть надежда, что он все-таки сделает все правильно", – сказал Сергей Руденко.

президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Соответствующее заявление Трампа прозвучало на брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине.

Размышляя о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они "тяжелые" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".

"Это огромные санкции. Мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы хотим, чтобы война закончилась. На прошлой неделе погибли тысячи солдат — и россиян, и украинцев. Это глупо, и это должно прекратиться", — отметил американский лидер.



