Черчилль був правий у своїй думці про американців: які кроки Трампа починають дивувати світ

Ніч з 22 на 23 жовтня остаточно розставила все на свої місця. Так широко анонсованої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна у Будапешті не буде. Президент США публічно відмовився від перемовин із кремлівським диктатором в угорській столиці й запровадив санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла". Про це розповів журналіст і телеведучий Сергій Руденко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст зазначає, попри усі песимістичні прогнози Дональд Трамп продовжує тиснути на Володимира Путіна, а це означає, що в нинішній ситуації, попри всю непослідовну і подекуди хаотичну риторику, президент США лишається на стороні України. Так, нам всім хотілося б побачити швидких дій американців щодо Путіна.

"Видно, за 80 років американці не надто змінилися. Казав же колись сер Вінстон Черчилль: американці зроблять все правильно після того, як перепробують всі інші варіанти. Трамп зараз знаходиться ще на рівні – "перепробувати всі інші варіанти". І є надія, що він все-таки зробить все правильно", – зазначив Сергій Руденко.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".

"Це величезні санкції. Ми сподіваємося, що вони не продовжаться довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Минулого тижня загинули тисячі солдатів — і росіян, і українців. Це безглуздо, і це має припинитися", — зазначив американський лідер.



