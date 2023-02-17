Чиновники США просят Байдена предоставить Украине истребители

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Slava Kot
Двухпартийная группа законодателей США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой отправить в Украину истребители F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Американцы просят Байдена предоставить истребители F-16. Фото из открытых источников
После согласия Запада предоставить танки Украине, все больше идет призывов о получении боевых самолетов. Такие идеи выражает высшее руководство Украины, включая Владимира Зеленского. Истребители смогут обеспечить дополнительную защиту для украинского населения, а также могут использоваться для освобождения временно оккупированных территорий.
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Двухпартийная группа законодателей США считает, что такой шаг поможет ВСУ более эффективно бороться с российскими оккупантами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по результатам опроса большинство жителей Германии не поддерживают отправку боевых самолетов в Украину.
Также "Комментарии" писали о темных прогнозах канцлера Германии по поводу войны в Украине, которые он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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