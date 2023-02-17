Чиновники США просят Байдена предоставить Украине истребители

Двухпартийная группа законодателей США направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой отправить в Украину истребители F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Американцы просят Байдена предоставить истребители F-16. Фото из открытых источников

После согласия Запада предоставить танки Украине, все больше идет призывов о получении боевых самолетов. Такие идеи выражает высшее руководство Украины, включая Владимира Зеленского. Истребители смогут обеспечить дополнительную защиту для украинского населения, а также могут использоваться для освобождения временно оккупированных территорий.

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"Предоставление таких самолетов необходимо для того, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, в частности в свете возобновления наступления России и учитывая ожидаемое увеличение широкомасштабных боевых действий", — сообщают чиновники США в письме Байдену.

Двухпартийная группа законодателей США считает, что такой шаг поможет ВСУ более эффективно бороться с российскими оккупантами.

"F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечили бы Украине высокомобильную платформу, с которой можно нацеливать российские ракеты "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также воевать с российскими истребителями" преимущество в воздухе", — говорится в письме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по результатам опроса большинство жителей Германии не поддерживают отправку боевых самолетов в Украину.

Также "Комментарии" писали о темных прогнозах канцлера Германии по поводу войны в Украине, которые он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.