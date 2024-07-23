Что Камала Харрис говорила об Украине: ключевые цитаты

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Slava Kot
Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис, как свою замену. Большинство влиятельных республиканцев также выразили свое доверие Харрис, сделав ее, вероятно, главной конкуренткой Дональда Трампа за пост президента США. Портал "Комментарии" подготовил главные заявления Камалы Харрис по Украине.
Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников
В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением России в Украину Харрис заявила, что США готовы обеспечить Украину поддержкой. По ее словам, США заняли позицию, основанную на уважении и общих демократических ценностях.
Через несколько дней после вторжения РФ Камала Харрис прямо указала на военные преступления России в Украине.
Через месяц после начала большой войны вице-президент США выразила соболезнования украинцам и объяснила американскому народу с чем сталкиваются люди, живущие в Украине и испытавшие российскую агрессию.
На Мюнхенской конференции в 2023 году Камала Харрис перечислила конкретные эпизоды российских военных преступлений в отношении мирного населения, в том числе убийства в Буче, удары по драмтеатру в Мариуполе и принудительную депортацию украинских детей в РФ.
Вице-президент США добавила, что мир не будет безопасным, если одна страна будет нарушать суверенитет и территориальную целостность другой, кроме того, совершать безнаказанно преступления против человечества из-за своих империалистических амбиций.
В 2024 году Камала Харрис снова выступила на Мюнхенские конференции и сделала несколько заявлений о войне в Украине.
Вице-президент выразила свою приверженность Украине и заявила, что "США не могут отступить, Америка должна быть жесткой и отстаивать демократию".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, есть ли у Камалы Харрис шансы победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на возможность Камалы Харрис стать следующей президентшей США.
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