Что Камала Харрис говорила об Украине: ключевые цитаты

Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис, как свою замену. Большинство влиятельных республиканцев также выразили свое доверие Харрис, сделав ее, вероятно, главной конкуренткой Дональда Трампа за пост президента США. Портал "Комментарии" подготовил главные заявления Камалы Харрис по Украине.



Вице-президент США Камала Харрис. Фото из открытых источников

В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением России в Украину Харрис заявила, что США готовы обеспечить Украину поддержкой. По ее словам, США заняли позицию, основанную на уважении и общих демократических ценностях.

Через несколько дней после вторжения РФ Камала Харрис прямо указала на военные преступления России в Украине.

"Мы были свидетелями того, как россияне совершают ужасные, жесткие преступления, военные преступления. Их действия являются нападением на наши общие ценности", — сказала Харрис.

Через месяц после начала большой войны вице-президент США выразила соболезнования украинцам и объяснила американскому народу с чем сталкиваются люди, живущие в Украине и испытавшие российскую агрессию.

"Больно смотреть, что происходит с невинными людьми в Украине, которые просто хотят жить в своей стране. Гордиться собой, как украинцы, которые хотят быть дома, разговаривать на языке, который они знают, ходить в церковь, которую они знают, воспитывать своих детей в в обществе, где их семьи жили поколениями. И сейчас миллионам людей приходится бежать", — рассказала Харрис.

На Мюнхенской конференции в 2023 году Камала Харрис перечислила конкретные эпизоды российских военных преступлений в отношении мирного населения, в том числе убийства в Буче, удары по драмтеатру в Мариуполе и принудительную депортацию украинских детей в РФ.

"Мы изучили доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И нет сомнений, что это преступления против человечности. Россия совершает широкомасштабные и систематические нападения на мирное население Украины. Я говорю всем, кто совершил эти преступления, и их руководству, причастному к этим преступлениям – вы будете привлечены к ответственности", — сказала Харрис.

Вице-президент США добавила, что мир не будет безопасным, если одна страна будет нарушать суверенитет и территориальную целостность другой, кроме того, совершать безнаказанно преступления против человечества из-за своих империалистических амбиций.

"Если российскому президенту Путину удастся растоптать международные правила и нормы, другие страны отважатся последовать его жестокому примеру. Другие авторитарные государства могут попытаться покорить мир посредством принуждения, дезинформации и грубой силы", — добавила Харрис.

В 2024 году Камала Харрис снова выступила на Мюнхенские конференции и сделала несколько заявлений о войне в Украине.

"Два года назад я впервые стояла на этой сцене, накануне российского вторжения в Украину. Тогда многие думали, что Киев упадет через несколько дней, но храбрость народа Украины вместе с президентом Зеленским и коалицией 50 стран, которую возглавляют США, позволили Украине достичь того, что многие считали невозможным. Сегодня Киев стоит — свободный и сильный", — заявила Харрис.

Вице-президент выразила свою приверженность Украине и заявила, что "США не могут отступить, Америка должна быть жесткой и отстаивать демократию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, есть ли у Камалы Харрис шансы победить Дональда Трампа на президентских выборах.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на возможность Камалы Харрис стать следующей президентшей США.