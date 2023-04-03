logo

BTC/USD

28295.86

ETH/USD

1805.32

LTC/USD

92.50

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп продолжает нагнетать: экс-президент США дал прогноз – чем закончится война в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп продолжает нагнетать: экс-президент США дал прогноз – чем закончится война в Украине

Дональд Трамп считает, что Путин в конце концов захватит всю Украину

сегодня, 11:32 comments1146
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

45-й президент США Дональд Трамп уже прославился рядом скандальных заявлений относительно войны в Украине. Эк-глава Белого дома уже заявля, что ему понадобятся всего сутки, что усадить за стол переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина, завершив войну в Украине. Теперь же в интервью "Fox News" один из лидеров Республиканской партии заявил, что российский диктатор Путин в конце концов захватит всю территорию Украины.

Трамп продолжает нагнетать: экс-президент США дал прогноз – чем закончится война в Украине

Дональд Трамп.

"Я прекрасно с ним (Ред. – Путиным) поладил. Если бы я был президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что он бы не вторгся в Украину. Впрочем, в конце концов он захватит всю Украину", — заявил экс-президент США.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, Дональд Трамп в понедельник должен вылететь из Флориды в Нью-Йорк, чтобы во вторник предстать перед судом для предъявления ему обвинений по делу о деньгах за молчание порнозвезды Сторми Дэниелс. Открытие уголовного дела против Дональда Трампа делает его первым главой Белого дома (пусть даже бывшим), против которого будет официально возбуждено уголовное дело. Речь идет о скрытых выплатах во время президентской кампании 2016 года. Следствие считает, что Трамп заплатил порноактрисе и бывшей модели Playboy Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их сексуальных отношениях. Сам Трамп назвал обвинения фальшивым и коррупционным. О чём говорит происходящее в США? Может ли это как-то отразиться на Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Украина потерять поддержку США – как понимать настораживающие заявления Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!