logo

BTC/USD

67398.24

ETH/USD

3536.69

LTC/USD

85.47

USD/UAH

39.30

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Дал ли Байден согласие на передачу Украине новой партии ракет ATACMS: ответ Салливана
commentss НОВОСТИ Все новости

Дал ли Байден согласие на передачу Украине новой партии ракет ATACMS: ответ Салливана

Салливан заявил, что по передаче новой партии ракет ATACMS у него нет позитивных новостей для Украины

сегодня, 09:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, находясь с визитом в Киеве ответил, согласовали ли в Белом доме передачу новой партии ракет ATACMS. Как передает портал "Комментарии", об этом Салливан сказал на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Дал ли Байден согласие на передачу Украине новой партии ракет ATACMS: ответ Салливана

Джейк Салливан. Фото: сайт Офиса президента

В частности, у Салливана спросили, соответствует ли действительности, что администрация президента США разрешила передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Относительно ATACMS, я вынужден разочаровать вас, сказав, что сегодня ничего не имею по этой теме, чтобы публично объявить", — сказал Салливан.

Советник отметил, что когда Соединенные Штаты что-то делают и имеют возможность об этом объявить, то объявляют.

"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные обсуждения о военной поддержке и способности, которые необходимы, чтобы обеспечить как можно более эффективную поддержку", — сказал Джейк Салливан.

Стоит отметить, ранее рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на одного из американских чиновников, сообщало, что в новым пакет военной помощи для Украины от 12 марта на сумму 300 миллионов долларов должно войти несколько ракет ATACMS. В то же время, официально об этом не было подтверждено. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Джейк Салливан высказал уверенность, что Конгресс США одобрит дополнительную помощь для Украины. Причем, как утверждает Салливан, утвердит Конгресс именно тот законопроект, на котором настаивает Белый дом.

Также издание "Комментарии" сообщало – будут ли американские военные в Украине: Салливан отреагировал на идею Макрона.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости