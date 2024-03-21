Дал ли Байден согласие на передачу Украине новой партии ракет ATACMS: ответ Салливана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, находясь с визитом в Киеве ответил, согласовали ли в Белом доме передачу новой партии ракет ATACMS. Как передает портал "Комментарии", об этом Салливан сказал на совместном брифинге с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Джейк Салливан. Фото: сайт Офиса президента

В частности, у Салливана спросили, соответствует ли действительности, что администрация президента США разрешила передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

"Относительно ATACMS, я вынужден разочаровать вас, сказав, что сегодня ничего не имею по этой теме, чтобы публично объявить", — сказал Салливан.

Советник отметил, что когда Соединенные Штаты что-то делают и имеют возможность об этом объявить, то объявляют.

"Но я скажу, что у нас были очень конструктивные обсуждения о военной поддержке и способности, которые необходимы, чтобы обеспечить как можно более эффективную поддержку", — сказал Джейк Салливан.

Стоит отметить, ранее рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на одного из американских чиновников, сообщало, что в новым пакет военной помощи для Украины от 12 марта на сумму 300 миллионов долларов должно войти несколько ракет ATACMS. В то же время, официально об этом не было подтверждено.

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