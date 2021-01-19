logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.01.2021

BTC/USD

36997.89

ETH/USD

1386.19

LTC/USD

161.28

НБУ 19.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Дань последнему президентскому дню: подборка цитат Дональда Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Дань последнему президентскому дню: подборка цитат Дональда Трампа

Трамп известен своей любовью к острому словцу

сегодня, 12:48
Автор:

Вечканова Елена

19 января 2021 года станет последним рабочем днем Дональда Трампа на посту американского президента. Уже завтра, 20 января, Трамп должен будет покинуть Белый Дом, дабы уступить главное кресло Штатов Джо Байдену. Пока еще действующий глава США — одиозная личность, не раз попадал в эпицентр скандалов и стал первым президентом, получившим импичмент дважды. И все же политик имеет значительное количество почитателей по всему миру. "Комментарии" предлагают же вспомнить некоторые из ярких цитат Трампа в последний день его президентства.

Дань последнему президентскому дню: подборка цитат Дональда Трампа

У Дональда Трампа очень богатый запас емких фраз. Фото: АР

 

О себе, политике и США

1. Я могу встать посреди Пятой Авеню и стрелять в людей, и я не потеряю сторонников.

2. Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до главной звезды телевидения и президента Соединённых Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, причем очень стабильный.

3. Если Хиллари Клинтон не смогла удовлетворить своего мужа, то как она сможет удовлетворить Америку?

4. Мне кажется, главная проблема США — это стремление быть политкорректными.

5. Мы живем в мире, где люди уверены: хорошему человеку нечего делать в политике.

6. Вы хотите знать, какая разница между мокрым енотом и моей прической? У енота нет гребанных семи миллиардов баксов в банке!

 

Общетематические

1. Всегда помните одно простое правило: одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете.

2. Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера.

3. Никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно. А я, даже играя в гольф, продолжаю делать бизнес.

4. Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них — это родиться в нужной семье.

5. Второе по значимости событие в жизни каждого мужчины — это день, когда он покупает яхту, а самое великое событие в его жизни — тот день, когда он ее продает.

6. Ничто на свете я не люблю так, как женщин, но они вовсе не такие, какими их изображают. Они гораздо хуже мужчин, гораздо агрессивнее.

Ранее "Комментарии" подробно изучали политический путь Трампа: взлеты и падения самого эксцентричного президента США.

Также на портале можно узнать, как Маколей Калкин отреагировал на предложение вырезать Дональда Трампа из фильма "Один дома-2".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://citaty.info/man/donald-tramp
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ