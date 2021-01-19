Дань последнему президентскому дню: подборка цитат Дональда Трампа

19 января 2021 года станет последним рабочем днем Дональда Трампа на посту американского президента. Уже завтра, 20 января, Трамп должен будет покинуть Белый Дом, дабы уступить главное кресло Штатов Джо Байдену. Пока еще действующий глава США — одиозная личность, не раз попадал в эпицентр скандалов и стал первым президентом, получившим импичмент дважды. И все же политик имеет значительное количество почитателей по всему миру. "Комментарии" предлагают же вспомнить некоторые из ярких цитат Трампа в последний день его президентства.

У Дональда Трампа очень богатый запас емких фраз. Фото: АР

О себе, политике и США

1. Я могу встать посреди Пятой Авеню и стрелять в людей, и я не потеряю сторонников.

2. Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до главной звезды телевидения и президента Соединённых Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, причем очень стабильный.

3. Если Хиллари Клинтон не смогла удовлетворить своего мужа, то как она сможет удовлетворить Америку?

4. Мне кажется, главная проблема США — это стремление быть политкорректными.

5. Мы живем в мире, где люди уверены: хорошему человеку нечего делать в политике.

6. Вы хотите знать, какая разница между мокрым енотом и моей прической? У енота нет гребанных семи миллиардов баксов в банке!

Общетематические

1. Всегда помните одно простое правило: одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете.

2. Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера.

3. Никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно. А я, даже играя в гольф, продолжаю делать бизнес.

4. Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них — это родиться в нужной семье.

5. Второе по значимости событие в жизни каждого мужчины — это день, когда он покупает яхту, а самое великое событие в его жизни — тот день, когда он ее продает.

6. Ничто на свете я не люблю так, как женщин, но они вовсе не такие, какими их изображают. Они гораздо хуже мужчин, гораздо агрессивнее.

Ранее "Комментарии" подробно изучали политический путь Трампа: взлеты и падения самого эксцентричного президента США.

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