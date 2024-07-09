Даже атака РФ на Охматдет не подействовала: какой запрет для ВСУ отказывается снять Байден

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Кравцев Сергей
После массированной трагической ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности, после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США насчет ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной. Свою позицию Вашингтон не собирается пересматривать. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос журналиста о ракетной атаке Москвы на детскую больницу в Киеве, не повлияет ли это на позицию США относительно ударов вглубь РФ, Джон Кирби сказал, что нет никаких изменений в политике США – Украина и в дальнейшем может использовать предоставленное Штатами оружие для ударов на приграничной территории.
В ходе этого же брифинга Джон Кирби заявил, что Вашингтон осуждает удары России по детской клинике "Охматдет" и обещает в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Владимиру Путину. При этом не было уточнено, о каких именно сигналах идет речь.
Чиновник заявил, что для Владимира Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах".
В то же время журналисты на брифинге поинтересовались у Джона Кирби, не является ли подобная атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
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Ермаков
сегодня, 15:32
Деньги правят миром, это не демократия, это не правильно. Не по правилам развитых космических цивилизаций. На Земле сейчас дикая цивилизация, которая слегка борется за демократические устои.
Олександр
сегодня, 14:57
Пітух Ваш Байден!!! І його білий дім!
Павло
сегодня, 09:04
Це і далі розвязує кацапам руки в геноцидній війні по знищенню українців! На жаль-так! Путін тільки і радіє такой політиці США!