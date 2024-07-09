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Даже атака РФ на Охматдет не подействовала: какой запрет для ВСУ отказывается снять Байден

Джон Кирби заявил, что политика Штатов относительно ударов вглубь РФ американским оружием остается неизменной

сегодня, 08:30 comments1711
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Кравцев Сергей
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После массированной трагической ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности, после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США насчет ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной. Свою позицию Вашингтон не собирается пересматривать. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Даже атака РФ на Охматдет не подействовала: какой запрет для ВСУ отказывается снять Байден

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о ракетной атаке Москвы на детскую больницу в Киеве, не повлияет ли это на позицию США относительно ударов вглубь РФ, Джон Кирби сказал, что нет никаких изменений в политике США – Украина и в дальнейшем может использовать предоставленное Штатами оружие для ударов на приграничной территории.

В ходе этого же брифинга Джон Кирби заявил, что Вашингтон осуждает удары России по детской клинике "Охматдет" и обещает в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений российскому диктатору Владимиру Путину. При этом не было уточнено, о каких именно сигналах идет речь.

Чиновник заявил, что для Владимира Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах". 

В то же время журналисты на брифинге поинтересовались у Джона Кирби, не является ли подобная атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне. 

"Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину", – отметил Джон Кирби.

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Обсуждения

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Ермаков

сегодня, 15:32

Деньги правят миром, это не демократия, это не правильно. Не по правилам развитых космических цивилизаций. На Земле сейчас дикая цивилизация, которая слегка борется за демократические устои.

Олександр

сегодня, 14:57

Пітух Ваш Байден!!! І його білий дім!

Павло

сегодня, 09:04

Це і далі розвязує кацапам руки в геноцидній війні по знищенню українців! На жаль-так! Путін тільки і радіє такой політиці США!


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