Дебаты среди кандидатов в президенты США: кто открыто выступает против Украины

В ночь на 28 сентября прошли вторые дебаты среди кандидатов в президенты США от Республиканской партии. В них приняли участие семь кандидатов и один из них был категорически против поддержки Украины.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Фото из открытых источников

Одной из важнейших тем во время дебатов стала война в Украине и позиции кандидатов в президенты США к ней. Особенно острым вопросом стала финансовая и военная поддержка США накануне принятия нового бюджета.

Критическую позицию к Украине занял Вивек Рамасвами, который высказался против дальнейшей поддержки для Украины, а также указывал на возможность отдать часть украинских территорий. По его мнению, это отвлекло бы идею союза России с Китаем. Кроме того, Рамасвани в целом критически высказывался об Украине

"То, что Путин является злым диктатором, не означает, что Украина хорошая. Это страна, запретившая 11 оппозиционных партий", – сказал Рамасвами.

Однако другие кандидаты раскритиковали слова Вивека Рамасвами. К примеру Никки Хейли заявила, что "победа России станет победой и для Китая". Подобные тезисы озвучил другой кандидат Майкл Пенс.

"Вивек, если ты позволишь Путину завладеть Украиной, это будет зеленый свет для Китая захватить Тайвань", - сказал Пенс ы добавил, что "м ир приходит через силу"

Единственным, кто не выразил свою позицию четко, стал губернатор Флориды Рон Десантис, который заявил о необходимости закончить войну, однако также подчеркнул, что США должны выставить счет Украине за помощь. Один из лидеров в кандидаты в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп не присутствовал на дебатах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный конкурент Трампа против вступления Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что в США выбыл первый кандидат в президенты.