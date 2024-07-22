logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Харрис призовут применить 25-ю поправку: к чему это может привести в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Харрис призовут применить 25-ю поправку: к чему это может привести в США

Харрис призовут уже сейчас взять на себя обязанности исполняющего обязанности президента

сегодня, 07:45 comments1980
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Член Палаты представителей США Нэнси Мейс (Республиканская партия) призывает вице-президента Камалу Харрис взять на себя обязанности Джо Байдена уже сейчас. Как передает портал "Комментарии", об этом Нэнси Мейс написала у себя в соцсети X.

Харрис призовут применить 25-ю поправку: к чему это может привести в США

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images

"Если у Джо Байдена нет когнитивных способностей добиваться переизбрания, то у него нет и когнитивных способностей досидеть до конца срока. Завтра я представлю резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности исполняющего обязанности президента", — написала Нэнси Мейс.

Согласно 25-й поправке к Конституции Соединенных Штатов Америки, вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий.

В конце июня спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о необходимости рассмотреть возможность использования 25-й поправки, поскольку Байден "слабо выступил на дебатах".

Читайте также на портале "Комментарии" - Зеленский отреагировал на отказ Байдена переизбираться.

Также издание "Комментарии" сообщало – в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал заявление в соцсети Х, где сказал, что отказывается переизбираться на второй срок президента. Следующим постом он сообщил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США. Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов. После того, как американский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Судя по его заявлению телеканала CNN, Трамп ожидает, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Харрис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байден". Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/RepNancyMace/status/1815127983373345064
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости