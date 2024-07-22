Харрис призовут применить 25-ю поправку: к чему это может привести в США

Член Палаты представителей США Нэнси Мейс (Республиканская партия) призывает вице-президента Камалу Харрис взять на себя обязанности Джо Байдена уже сейчас. Как передает портал "Комментарии", об этом Нэнси Мейс написала у себя в соцсети X.

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images

"Если у Джо Байдена нет когнитивных способностей добиваться переизбрания, то у него нет и когнитивных способностей досидеть до конца срока. Завтра я представлю резолюцию, призывающую Камалу Харрис применить 25-ю поправку и взять на себя обязанности исполняющего обязанности президента", — написала Нэнси Мейс.

Согласно 25-й поправке к Конституции Соединенных Штатов Америки, вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения его полномочий.

В конце июня спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил о необходимости рассмотреть возможность использования 25-й поправки, поскольку Байден "слабо выступил на дебатах".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден опубликовал заявление в соцсети Х, где сказал, что отказывается переизбираться на второй срок президента. Следующим постом он сообщил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки в США. Трамп уже прокомментировал снятие Байдена с выборов. После того, как американский президент Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Судя по его заявлению телеканала CNN, Трамп ожидает, что выдвигаться от демократов теперь будет вице-президент Камала Харрис. Он заявил, что ее "будет легче победить, чем Байден". Самого же Байдена он назвал "худшим президентом в истории нашей страны".