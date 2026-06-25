Из США звучит все большее похвал в адрес Украины. Однако не нужно спешить с дальновидными выводами. Об этом сообщил Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

США. Фото: из открытых источников

"Да, действительно видим определенный свежий нюанс в оценке хода военных действий, соотношение сил со стороны некоторых чиновников в Вашингтоне, но это еще не означает, что в Белом Доме созрела какая-то качественно новая позиция, а тем более политика", — отметил эксперт.

Он продолжает, само по себе, то, что там уже не считают единодушно, что Украина вчистую проиграет, и поэтому нужно просто подтолкнуть ее к принятию ультиматума России, это хорошо.

По словам эксперта, время покажет или такой подход закрепится, но на самом деле новых масштабных идей по поддержке Украины в Белом Доме мы пока не видим.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин пока не готов к содержательным переговорам по окончании войны России против Украины. Такую оценку озвучил представитель Государственного департамента США Джереми Левин во время YES Dinner Discussion в Гданьске.

Джереми Левин заявил, что Соединенные Штаты продолжают выполнять посредническую роль между Киевом и Москвой. По его словам, это происходит, поскольку именно Вашингтон имеет наибольшие возможности для дипломатического влияния на стороны конфликта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство финансов США неожиданно исключило из списков санкций сразу несколько российских граждан, два судна и две турецкие компании. Решение было опубликовано без официальных объяснений, что уже вызвало вопрос среди экспертов и наблюдателей.



