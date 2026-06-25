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Чи справді США повірили в перемогу України: про що говорить нова позиція Білого дому

Насправді нових масштабних ідей щодо підтримки України в Білому Домі ми поки що не бачимо

25 червня 2026, 10:22
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Кравцев Сергей

З США звучить все більше похвал в адресу України. Проте не треба поспішати із далекосяжними висновками. Про це розповів Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Чи справді США повірили в перемогу України: про що говорить нова позиція Білого дому

США. Фото: із відкритих джерел

"Так, справді бачимо певний свіжий нюанс в оцінці ходу військових дій, співвідношення сил з боку деяких чиновників у Вашингтоні, але це ще не означає, що в Білому Домі визріла якась якісно нова позиція, а тим більше політика", – зазначив експерт.

Він продовжує, само по собі те, що там уже не вважають одностайно, що Україна вчисту програє, і тому треба просто підштовхнути її до прийняття ультиматуму Росії, це добре. 

За словами експерта, час ще покаже чи такий підхід закріпиться, але насправді нових масштабних ідей щодо підтримки України в Білому Домі ми поки що не бачимо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін наразі не готовий до змістовних переговорів щодо закінчення війни Росії проти України. Таку оцінку озвучив представник Державного департаменту США Джеремі Левін під час YES Dinner Discussion у Гданську.

Джеремі Левін заявив, що Сполучені Штати продовжують виконувати посередницьку роль між Києвом і Москвою. За його словами, це відбувається оскільки саме Вашингтон має найбільші можливості для дипломатичного впливу на сторони конфлікту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Міністерство фінансів США несподівано виключило з списків санкцій відразу кількох російських громадян, два судна і дві турецькі компанії. Рішення було опубліковане без жодних офіційних пояснень, що вже викликало питання серед експертів та спостерігачів.




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