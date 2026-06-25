Чи справді США повірили в перемогу України: про що говорить нова позиція Білого дому

З США звучить все більше похвал в адресу України. Проте не треба поспішати із далекосяжними висновками. Про це розповів Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

США. Фото: із відкритих джерел

"Так, справді бачимо певний свіжий нюанс в оцінці ходу військових дій, співвідношення сил з боку деяких чиновників у Вашингтоні, але це ще не означає, що в Білому Домі визріла якась якісно нова позиція, а тим більше політика", – зазначив експерт.

Він продовжує, само по собі те, що там уже не вважають одностайно, що Україна вчисту програє, і тому треба просто підштовхнути її до прийняття ультиматуму Росії, це добре.

За словами експерта, час ще покаже чи такий підхід закріпиться, але насправді нових масштабних ідей щодо підтримки України в Білому Домі ми поки що не бачимо.

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Джеремі Левін заявив, що Сполучені Штати продовжують виконувати посередницьку роль між Києвом і Москвою. За його словами, це відбувається оскільки саме Вашингтон має найбільші можливості для дипломатичного впливу на сторони конфлікту.

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