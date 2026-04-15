Чи справді війну закінчено: Трамп зробив нову заяву про Іран

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про завершення воєнної операції проти режиму Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це повідомила у соцмережах журналістка Fox News Марія Бартіромо.

Дональд Трамп.

За словами Бартіромо, президент США, відповідаючи на запитання, чи закінчилася війна в Ірані, зазначив, що вона справді вже завершилася.

"Я щойно поспілкувалася з президентом. Він багато говорив про економіку, про війну з Іраном, про НАТО. Одну його фразу наведу окремо. Я сказала йому: "Ви постійно говорите про цю війну так, ніби вона вже в минулому. Вона вже закінчилася?" Він відповів: "Вона закінчилася", — зауважила журналістка Fox News.

Сам телеканал опублікував фрагмент інтерв'ю Трампа для Fox News.

"Я думаю, що він (конфлікт – ред.) близький до завершення, так", – заявив Дональд Трамп.

Американський лідер уточнив, що США ще не завершили всю роботу.

"Ми ще не закінчили ... Подивимося, що станеться. Я думаю, вони дуже хочуть укласти угоду", — зазначив американський лідер.

