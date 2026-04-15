Чи справді війну закінчено: Трамп зробив нову заяву про Іран

Кравцев Сергей
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про завершення воєнної операції проти режиму Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це повідомила у соцмережах журналістка Fox News Марія Бартіромо.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За словами Бартіромо, президент США, відповідаючи на запитання, чи закінчилася війна в Ірані, зазначив, що вона справді вже завершилася.
Сам телеканал опублікував фрагмент інтерв'ю Трампа для Fox News.
Американський лідер уточнив, що США ще не завершили всю роботу.
