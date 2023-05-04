Директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс утверждает, что российская армия не сможет провести значительную наступательную операцию в этом году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Директор Национальной разведки США Аврил Хейн. Фото из открытых источников

Руководитель американской нацразведки отмечает, что независимо от успешности украинского контрнаступления нехватка боеприпасов и живой силы в российской армии являются главными причинами невозможности ответа сил РФ.

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"На самом деле, если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не обеспечит существенные поставки боеприпасов, кроме существующих поставок из Ирана и других стран, ей будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции", — заявила Хейнс.

По мнению Аврил Хейнс, российский президент уменьшил свои амбиции по полной оккупации и завоеванию Украины. Теперь Владимир Путин сочтет своей победой содержание временно оккупированных территорий на востоке и юге Украины главной целью, а также невозможность вступления Украины в НАТО.

Хейнс отметила, что российские войска готовятся к украинскому контрнаступлению и в апреле смогли захватить значительно меньшую площадь Украины, чем в предыдущие несколько месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты озвучили, готова ли Россия к мирным переговорам с Украиной по прекращению огня.

Также "Комментарии" писали, что в США резко ответили на заявления представитель администрации президента РФ Дмитрий Пескова, обвинивший Соединенные Штаты в атаке дронами на Кремль. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что Дмитрий Песков лжет.



