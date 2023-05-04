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Директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления

Аврил Хейнс не видит возможности для российского масштабного контрнаступления на территорию Украины.

сегодня, 18:08
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Автор:

Slava Kot

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс утверждает, что российская армия не сможет провести значительную наступательную операцию в этом году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Директор разведки США рассказала о возможностях российского наступления

Директор Национальной разведки США Аврил Хейн. Фото из открытых источников

Руководитель американской нацразведки отмечает, что независимо от успешности украинского контрнаступления нехватка боеприпасов и живой силы в российской армии являются главными причинами невозможности ответа сил РФ.


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"На самом деле, если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не обеспечит существенные поставки боеприпасов, кроме существующих поставок из Ирана и других стран, ей будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции", — заявила Хейнс.

По мнению Аврил Хейнс, российский президент уменьшил свои амбиции по полной оккупации и завоеванию Украины. Теперь Владимир Путин сочтет своей победой содержание временно оккупированных территорий на востоке и юге Украины главной целью, а также невозможность вступления Украины в НАТО.

Хейнс отметила, что российские войска готовятся к украинскому контрнаступлению и в апреле смогли захватить значительно меньшую площадь Украины, чем в предыдущие несколько месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты озвучили, готова ли Россия к мирным переговорам с Украиной по прекращению огня.

Также "Комментарии" писали, что в США резко ответили на заявления представитель администрации президента РФ Дмитрий Пескова, обвинивший Соединенные Штаты в атаке дронами на Кремль. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что Дмитрий Песков лжет.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-04-23/index.html
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