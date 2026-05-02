Доигрались: Пентагон гневно объяснил вывод войск США из Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Доигрались: Пентагон гневно объяснил вывод войск США из Германии

NYT пишет о том, что Пентагон объяснил вывод войск США из Германии "наказанием" за Иран

2 мая 2026, 17:20
Кравцев Сергей

В Пентагоне намекнули, что решение о выводе части войск США из Германии является "наказанием" за позицию немцев по Ирану. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The New York Times".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, в пятницу представители Пентагона расскали, что отзывают 5000 американских военных из Германии и передислоцируют их в США и другие зарубежные страны. Это будет сделано в течение 6-12 месяцев. Но как пишет NYT, Министерство войны США – особенно в период обоих президентских сроков Дональда Трампа, уже на протяжении нескольких лет рассматривало возможность сокращения военного присутствия в Германии.

При этом в частном порядке высокопоставленные чиновники Пентагона дали понять, что хотят, чтобы этот шаг рассматривался "как наказание для Германии" за ее комментарии по войне США против Ирана, которые разозлили Трампа.

Помимо кейса Германии, Министерство войны США отменяет план по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами. Речь идет о плане, который был разработан при бывшем президенте Джо Байдене.

По словам источников, все эти шаги позволят вернуть американские войска в Европу на уровень 2022 года, который был еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется наращивать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Польши Дональд Туск призвал действовать, чтобы остановить тенденцию к разрушению трансатлантического сообщества. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/05/01/us/politics/us-troops-germany.html
