Догралися: Пентагон гнівно пояснив виведення військ США з Німеччини

У Пентагоні натякнули, що рішення про виведення частини військ США з Німеччини є "покаранням" за позицію німців щодо Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The New York Times.

Журналісти зазначають, у п'ятницю представники Пентагону розказали, що відкликають 5000 американських військових із Німеччини та передислокують їх до США та інших зарубіжних країн. Це буде зроблено протягом 6-12 місяців. Але як пише NYT, Міністерство війни США – особливо у період обох президентських термінів Дональда Трампа, вже протягом кількох років розглядало можливість скорочення військової присутності у Німеччині.

При цьому приватно високопосадовці Пентагону дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок розглядався "як покарання для Німеччини" за її коментарі щодо війни США проти Ірану, які розлютили Трампа.

Крім кейсу Німеччини, Міністерство війни США скасовує план розміщення в Європі артилерійського підрозділу, оснащеного ракетами. Йдеться про план, який було розроблено за колишнього президента Джо Байдена.

За словами джерел, усі ці кроки дозволять повернути американські війська до Європи на рівень 2022 року, який був ще до повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться нарощувати оборонні здібності на тлі скорочення присутності США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав діяти, щоб зупинити тенденцію до руйнування трансатлантичної спільноти. Про це політик написав на своїй сторінці у соцмережі X.



