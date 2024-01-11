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Дональд Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина

Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании похвалил российского диктатора Владимира Путина.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Айова, где раскритиковал действующего президента Джо Байдена, а президента РФ назвал Путина "очень умным".

Дональд Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что к выборам в США остается около 10 месяцев, кандидаты в президенты активно начали свои политические кампании, в том числе и Дональд Трамп, критикующий Байдена.

"Байден не может составить два предложения вместе, и он представляет нас с ядерным оружием… с Путиным, Си и всеми этими очень умными людьми", — сказал Трамп и добавил, что "СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умны, но позвольте мне сказать вам, они очень умны и они очень хитры".

Дональд Трамп не в первый раз хвалит Путина. Кроме того, лидер республиканцев ранее заявлял, что мог бы быстро остановить войну в Украине, однако не предложил реальный план решения ситуации.

Бывший президент США также обвинил Байдена в том, что он сеет "хаос" по стране и занимается его преследованием, тогда как во времена президентства Трампа якобы было меньше "хаоса".

"Я думаю, что у нас было очень мало хаоса. Я думаю, что большую часть хаоса повлекли за собой постоянные преследования демократов", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что профессор Нью-Йоркского университета объяснил, запретит ли Верховный суд США Дональду Трампу принимать участие в президентских выборах.

Также "Комментарии" писали, что главная конкурентка Трампа республиканка Никки Хейли призвала поддержать Украину и объяснила, что в противном случае будет большая война. Сам Трамп неоднократно намекал на необходимости прекратить помощь Украине.



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Источник: https://news.yahoo.com/trump-says-biden-brought-chaos-042025563.html
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