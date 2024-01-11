Дональд Трамп похвалил Путина и Си Цзиньпина

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Slava Kot
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в штате Айова, где раскритиковал действующего президента Джо Байдена, а президента РФ назвал Путина "очень умным".
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Несмотря на то, что к выборам в США остается около 10 месяцев, кандидаты в президенты активно начали свои политические кампании, в том числе и Дональд Трамп, критикующий Байдена.
Дональд Трамп не в первый раз хвалит Путина. Кроме того, лидер республиканцев ранее заявлял, что мог бы быстро остановить войну в Украине, однако не предложил реальный план решения ситуации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что профессор Нью-Йоркского университета объяснил, запретит ли Верховный суд США Дональду Трампу принимать участие в президентских выборах.
Также "Комментарии" писали, что главная конкурентка Трампа республиканка Никки Хейли призвала поддержать Украину и объяснила, что в противном случае будет большая война. Сам Трамп неоднократно намекал на необходимости прекратить помощь Украине.
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