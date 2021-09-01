Думал, что грабитель: в США мужчина по ошибке застрелил собственную 8-летнюю дочь

В Соединённых Штатах Америки (США) мужчина застрелил собственную дочь. Об этом сообщает издание KAIT8.

В США мужчина убил собственную дочь. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Мемфис, что в штате Теннесси. 31-летний мужчина убил свою 8-летнюю дочь из огнестрельного оружия.

Стражам порядка подозреваемый рассказал, что его гражданская жена (мать погибшей) пожаловалась ему на странный шум в доме. Мужчина взял пистолет и начал обследовать дом, опасаясь, что в него пробрались грабители. Он резко распахнул дверцу шкафа, увидел в нём силуэт и выстрелил. Как оказалось, там прятался ребёнок. Пуля попала в грудь девочки.

Потерпевшую срочно доставили в медицинское учреждение, однако было уже поздно. От полученных травм она скончалась.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Американском штате Мисисипи обрушилась часть автодороги. Водители, не увидев обрушения, продолжали движение и падали с обрыва. По мнению полицейских, обрушение дороги могло произойти из-за проливных дождей, которые образовались во время урагана. В результате происшествия погибли два человека и еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из городов США, который сильно пострадал после мощного урагана "Ида" власти ввели комендантский час. В населённом пункте отключенном от электроэнергии участились случаи грабежей. Сотрудники правоохранительных органов считают, что такие меры помогут предотвратить дальнейший рост преступности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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