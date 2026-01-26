Два бывших президента США призвали американцев к протестам против Трампа

Два бывших президента США Барак Обама и Билл Клинтон публично призвали американцев выходить на мирные протесты против политики действующей администрации Дональда Трампа. Их заявления раздались на фоне гибели гражданских во время операций Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Протесты в США. Фото: Adam Gray/AP

Билл Клинтон подверг резкой критике депортационную политику Белого дома после убийства в Миннеаполисе 37-летнего медбрата Алекса Претти. По его словам, событие стало тревожным сигналом для американской демократии.

"Если мы откажемся от наших свобод после 250 лет, мы можем больше никогда их не вернуть", — заявил Клинтон.

Подобную позицию с призывами к протестам озвучили Барак Обама и его супруга Мишель. В совместном заявлении они поддержали волну мирных акций в Миннеаполисе и других городах, назвав их проявлением гражданской ответственности.

"Это своевременное напоминание о том, что в конце концов именно от каждого и каждой из нас как граждан зависит, готовы ли мы вставать против несправедливости, защищать наши основные свободы и требовать ответственности от власти", — говорится в заявлении супругов Обамы.

Дональд Трамп на протесты в США отреагировал резко негативно. В соцсети Truth Social американский лидер опубликовал фото предметов, которые назвал оружием Претти, и обвинил власти Миннесоты в "подстрекательстве к мятежу". Трамп призвал разрешить сотрудникам ICE "делать свою работу" без политического давления.

США уже несколько недель охвачены протестами после ряда смертей во время действий иммиграционной службы. 7 января в Миннесоте погибла 37-летняя Рене Николь Гуд, а 24 января сотрудники ICE застрелили Алекса Претти десятью выстрелами.

