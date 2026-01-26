Два колишні президенти США закликали американців до протестів проти Трампа

Двоє колишніх президентів США Барак Обама та Білл Клінтон публічно закликали американців виходити на мирні протести проти політики чинної адміністрації Дональда Трампа. Їхні заяви пролунали на тлі загибелі цивільних під час операцій Імміграційної та митної служби США (ICE).

Протести в США. Фото: Adam Gray/AP

Білл Клінтон різко розкритикував депортаційну політику Білого дому після вбивства у Міннеаполісі 37-річного медбрата Алекса Претті. За його словами, подія стала тривожним сигналом для американської демократії.

"Якщо ми відмовимося від наших свобод після 250 років, ми можемо більше ніколи їх не повернути", — заявив сказав Клінтон.

Подібну позицію з закликами до протестів озвучили Барак Обама та його дружина Мішель. У спільній заяві вони підтримали хвилю мирних акцій у Міннеаполісі та інших містах, назвавши їх проявом громадянської відповідальності.

"Це своєчасне нагадування про те, що зрештою саме від кожного і кожної з нас як громадян залежить, чи ми готові вставати проти несправедливості, захищати наші основні свободи і вимагати відповідальності від влади", — йдеться в заяві подружжя Обами.

Дональд Трамп на протести в США відреагував різко негативно. У соцмережі Truth Social американський лідер опублікував фото предметів, які назвав зброєю Претті, та звинуватив владу Міннесоти у "підбурюванні до заколоту". Трамп закликав дозволити співробітникам ICE "робити свою роботу" без політичного тиску.

США вже кілька тижнів охоплені протестами після низки смертей під час дій імміграційної служби. 7 січня у Міннесоті загинула 37-річна Рене Ніколь Гуд, а 24 січня співробітники ICE застрелили Алекса Претті десятьма пострілами.

