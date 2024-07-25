Дженнифер Энистон раскритиковала заявления Джей Ди Венса: что возмутило голливудскую звезду

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон подвергла критике кандидата в вице-президенты от Республиканской партии сенатора Джей Ди Венса, который высказался о политиках, не имеющих детей.



Дженнифер Энистон подвергла критике заявления Джей Ди Венса. Фото из открытых источников

Внимание звезды сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон привлекло интервью Джей Ди Венса, которое он дал в 2021 тогдашнему ведущему Fox News Такеру Карлсону с критикой лидеров демократов и отсутствие у них собственных детей.

"Я действительно не могу поверить, что это говорит потенциальный вице-президент США. Все, что я могу сказать, это… мистер Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось когда-нибудь родить собственных детей", — сказала Энистон.

Избранный Трампом кандидат в вице-президенты США во время разговора с Карлсоном заявил, что Америкой руководит "куча бездетных любителей кошек, которые несчастны из-за своей жизни и выбора, который они сделали, и поэтому они хотят сделать остальную страну тоже несчастной".

Далее Венс в качестве примера таких людей назвал вице-президента Камалу Харрис и министра транспорта Пита Буттигига, который является открытым геем. По словам Венса, бездетные люди управляют страной, поэтому якобы не интересуются ее будущим.

Отметим, что у Харрис нет собственных детей, однако она является мачехой двух детей от своего мужа Дага Эмхоффа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что избранный Трампом на должность вице-президента США Джей Ди Вэнс говорил об Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ американский политик критикует помощь Украине и призывает к быстрому окончанию войны.

Также "Комментарии" писали о том, что Джей Ди Вэнс может стать президентом США.





