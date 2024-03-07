Трамп бросил вызов Байдену: у президента США уже ответили

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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп вызвал действующего президента США Джо Байдена на прения перед выборами в ноябре, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он добавил, что призывает своего оппонента к проведению дебатов в любое время, в любом месте.
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами. Он не участвовал в подобных мероприятиях, что повлекло за собой критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".
Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
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