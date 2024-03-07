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Трамп бросил вызов Байдену: у президента США уже ответили

Трамп вызвал Байдена на дебаты после выхода Хейли из президентской гонки

сегодня, 09:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп вызвал действующего президента США Джо Байдена на прения перед выборами в ноябре, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Трамп бросил вызов Байдену: у президента США уже ответили

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются жизненно важными для США и ее граждан, — отметил Дональд Трамп.

Он добавил, что призывает своего оппонента к проведению дебатов в любое время, в любом месте.

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами. Он не участвовал в подобных мероприятиях, что повлекло за собой критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".

Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Я знаю, что Дональд Трамп желает внимания и пытается расширить свою популярность вне базы MAGA. Если он так стремится видеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не надо ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union", — заявил представитель кампании Байдена Майкл Тайлер.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-06/trump-challenges-biden-to-debate-after-jilting-republican-rivals
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