Что ждать Украине от Трампа во главе США: есть ли еще шанс на получение помощи

Верховный суд США отклонил попытки штата Колорадо исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на пост президента США. И, похоже, именно он будет ставленником от Республиканской партии на выборах. Тем временем, вопрос помощи Украине остается в подвешенном состоянии. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли еще шанс на получение помощи? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В вопросах глобальной безопасности при Трампе все выглядело достаточно оптимистично

По мнению профессора кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолога Анны Малкиной, пока всё выглядит так, что у Дональда Трампа есть не просто все шансы выиграть праймериз от Республиканской партии, но и во второй раз заехать в Овальный кабинет в качестве хозяина Белого Дома.

"Социологические опросы показывают, что разрыв между Трампом и Байденом растет в пользу первого, а борьба за 10% неопределившихся становится всё напряженней. Демократам не удалось дисквалифицировать Трампа в судебном порядке и, судя по всему, до выборов уже не удастся. Поэтому важно понимать, чего ждать от такой перспективы Украине", – считает эксперт.

Она акцентирует, что образ Трампа у нас традиционно демонизируется. Однако, отмечает Анна Малкина, если внимательно посмотреть на дела Трампа на посту президента, то в вопросах глобальной безопасности все выглядело достаточно оптимистично.

"Во-первых, при Трампе не было ни одного серьезного обострения существующих международных конфликтов или появления новых. Во-вторых, дважды произошло расширение НАТО: в 2017 году присоединилась Черногория, в 2019 — Северная Македония. В-третьих, был поставлен вопрос о реальном, а не формальном участии членов Альянса в части финансирования оборонного сектора на уровне не менее 2% от ВВП каждой страны, что, вообще-то, является справедливым. Что касается Украины, то и тут ситуация улучшилась: вооруженное противостояние на Донбассе за 2017-2021 сошло к минимуму, а Украине было поставлено современное американское оружие – переносные противотанковые установки "Джавелин", которые очень помогли в начале широкомасштабной войны. Поэтому нам нужно понимать, что даже если Трамп станет президентом во второй раз и не очень будет хотеть помогать Украине, он точно не захочет проиграть России. Ведь гипотетическое падение Украины — это громкая оплеуха "мировому жандарму", коим последние тридцать лет являются США", – поясняет политолог.

Что касается текущей ситуации с помощью Украине, то, к сожалению, мы оказались в заложниках американской президентской гонки, констатирует Анна Малкина.

"Нужно отметить, – продолжает она, – что ни демократы, ни республиканцы не выступают против помощи, противостояние идет в контексте, кто запишет себе эту помощь в актив. И было бы неплохо, если бы обе партии смогли найти компромисс, устраивающий обе стороны. Получится ли это, увидим в конце марта — начале апреля. В то же время, грустно осознавать, что такой ситуации вообще могло не быть, если бы заработал широко анонсированный ленд-лиз, который давал полномочия президенту США не связывать себя по рукам и ногам голосованиями в Конгрессе. Но, к сожалению, срок его запуска истек в сентябре 2023 года. А почему о нем забыли сразу подписания – большой вопрос".

Получится ли поставить вопрос о помощи Украине на голосование без спикера Джонсона – пока не ясно

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

"Был период, когда (и президент Зеленский на этом акцентировал) об Украине на Западе стали меньше говорить. На второй план нас на какое-то время отодвинула война между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке, некие внутриполитические процессы в разных странах. Но сейчас в тех же США об Украине говорят, пожалуй, больше, чем об Израиле. И именно в контексте набирающего обороты избирательного процесса".

При этом, продолжает эксперт, действующий президент-демократ Джо Байден пытается сделать одной из "фишек" своей предвыборной кампании вопрос климата. Он даже недавно, выступая перед спонсорами Демократической партии в Сан-Франциско, когда назвал Путина "сукиным сыном", который угрожает ядерным оружием, акцентировал, что основная угроза – климатические проблемы. Тем самым несколько смещая фокус с российско-украинской войны, акцентирует Виталий Бала.

"Но то, что Украина будет использоваться и республиканцами, и демократами во время этих выборов для ослабления друг друга – факт. Республиканцы обвиняют демократов в том, что те неправильно помогают Украине (то ли – не так, то ли – слишком много). Демократы обвиняют республиканцев в том, что они блокируют поддержку нашей страны. В ход идут социально-экономические проблемы (к примеру, незаконные мигранты, инфляция и так далее), под которые, так или иначе, подвязывают российско-украинскую войну, которая, по факту, является противостоянием между РФ и Западом, на чем, кстати, акцентируют уже практически все", – подчеркивает политолог.

Что касается выделения нам помощи, отмечает он, то, к сожалению для нас, при увеличении шансов Трампа стать единственным их кандидатом на выборы (и росте вероятности, что он выборы выиграет), уменьшается число республиканцев в той же Палате представителей, готовых голосовать как велит им сердце, а не Трамп.

Скорее всего – законопроект о внешней помощи в итоге будет проголосован. Но есть опасения, что сумма там окажется куда меньше изначальных 60 миллиардов долларов", – констатирует Виталий Бала. "Получится ли поставить вопрос на голосование без спикера Майка Джонсона – пока не ясно. Зато известно, что он уже соорудил альтернативный вариант, где значительно урезана помощь нашей стране

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