Его состояние ухудшается: в США дают тревожный прогноз по отставке Трампа

Американский политический стратег Джеймс Карвилл заявил, что Дональд Трамп якобы не завершит свой второй президентский срок из-за ухудшения физического и эмоционального состояния. По его прогнозу, глава Белого дома может покинуть должность уже весной 2027 года из-за своего здоровья.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Джеймс Карвилл в подкасте Politics War Room ответил на вопрос о возможности третьего президентского срока Трампа в 2028 году. Политтехнолог заявил, что такой сценарий не стоит воспринимать всерьез, поскольку состояние президента постепенно ухудшается.

"Из всех вещей, о которых вам нужно беспокоиться, третий срок Трампа в 2028 году не одна из них. Я думаю, что состояние этого мужчины физически и эмоционально ухудшается. Он просто будет неважным. Люди не захотят быть рядом с ним", — сказал Карвилл.

Политтехнолог озвучил прогноз о возможном уходе президента США. По словам Карвилла, 80-летний Трамп покинет свой пост весной 2027 года, то есть менее чем через год.

"Все что я знаю. Я все еще верю, что он уйдет с работы до 15 апреля в 2027 году", — заявил политический стратег.

Джеймс Карвилл сделал свой прогноз для Трампа вскоре после ряда инцидентов, когда президент США публично засыпал или делал неоднозначные заявления. Кроме того, это произошло после случая, когда помощники американского лидера изгнали журналистов после странных слов Трампа по поводу войны в Иране.

"Когда помощникам в комнате стало понятно, что Дональд Трамп начинает себя компрометировать, стая помощников, которые в основном выглядят одинаково. Они просто быстро выгоняют журналистов из комнаты", — рассказал журналист Дэвид Пакман.

Несмотря на прогнозы Карвилла, пока нет подтверждений, что Дональд Трамп планирует досрочно покинуть Белый дом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп уснул в "исторический день" в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что Трамп спровоцировал новые слухи о своем здоровье.