Его состояние ухудшается: в США дают тревожный прогноз по отставке Трампа

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Slava Kot
Американский политический стратег Джеймс Карвилл заявил, что Дональд Трамп якобы не завершит свой второй президентский срок из-за ухудшения физического и эмоционального состояния. По его прогнозу, глава Белого дома может покинуть должность уже весной 2027 года из-за своего здоровья.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Джеймс Карвилл в подкасте Politics War Room ответил на вопрос о возможности третьего президентского срока Трампа в 2028 году. Политтехнолог заявил, что такой сценарий не стоит воспринимать всерьез, поскольку состояние президента постепенно ухудшается.
Политтехнолог озвучил прогноз о возможном уходе президента США. По словам Карвилла, 80-летний Трамп покинет свой пост весной 2027 года, то есть менее чем через год.
Джеймс Карвилл сделал свой прогноз для Трампа вскоре после ряда инцидентов, когда президент США публично засыпал или делал неоднозначные заявления. Кроме того, это произошло после случая, когда помощники американского лидера изгнали журналистов после странных слов Трампа по поводу войны в Иране.
Несмотря на прогнозы Карвилла, пока нет подтверждений, что Дональд Трамп планирует досрочно покинуть Белый дом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп уснул в "исторический день" в Белом доме.
Также "Комментарии" писали, что Трамп спровоцировал новые слухи о своем здоровье.