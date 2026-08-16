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Його стан погіршується: у США дають тривожний прогноз щодо відставки Трампа

Політтехнолог Джеймс Карвілл прогнозує, що Дональд Трамп може залишити посаду президента США через проблеми зі здоров’ям.

16 серпня 2026, 11:45
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Slava Kot

Американський політичний стратег Джеймс Карвілл заявив, що Дональд Трамп нібито не завершить свій другий президентський термін через погіршення фізичного та емоційного стану. За його прогнозом, глава Білого дому може залишити посаду вже навесні 2027 року через своє здоров’я.

Його стан погіршується: у США дають тривожний прогноз щодо відставки Трампа

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Джеймс Карвілл у подкасті "Politics War Room" відповів на запитання про можливість третього президентського терміну Трампа у 2028 році. Політтехнолог заявив, що такий сценарій не варто сприймати серйозно, оскільки стан президента поступово погіршується.

"З усіх речей, про які вам потрібно турбуватися, третій термін Трампа у 2028 році не є однією з них. Я думаю, що стан цього чоловіка фізично та емоційно погіршується. Він просто буде неважливим. Люди не захочуть бути поруч із ним", — сказав Карвілл.

Політтехнолог озвучив прогноз щодо можливого відходу президента США. За словами Карвілла, 80-річний Трамп покине свою посаду весною 2027 року, тобто менше ніж, за рік.

"Усе, що я знаю. Я все ще вірю, що він піде з роботи до 15 квітня у 2027 році", — заявив політичний стратег.

Джеймс Карвілл зробив свій прогноз для Трампа невдовзі після низки інцидентів, коли президент США публічно засинав або робив неоднозначні заяви. Крім того, це сталося після випадку, коли помічники американського лідера вигнали журналістів після дивних слів Трампа щодо війни в Ірані.

"Коли помічникам у кімнаті стало зрозуміло, що Дональд Трамп починає себе компрометувати, зграя помічників, які здебільшого мають однаковий вигляд. Вони просто швидко виганяють журналістів з кімнати", — розповів журналіст Девід Пакман.

Попри прогнози Карвілла, наразі немає підтверджень, що Дональд Трамп планує достроково залишити Білий дім.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заснув в "історичний день" у Білому домі.

Також "Коментарі" писали, що Трамп спровокував нові чутки про своє здоров'я.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/incoming/trump-walk-away-presidency-date-37501736
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