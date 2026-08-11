Трамп заснув в "історичний день" у Білому домі: курйозне відео з Овального кабінету

Президент США Дональд Трамп знову заснув в Овальному кабінеті. Під час церемонії підписання виконавчого указу він на деякий час заплющив очі та схилив голову, через що в мережі припустили, що американський лідер задрімав прямо під час заходу.

Дональд Трамп спить. Фото: AP/Жаклін Мартін

Кадри були зроблені 10 серпня, коли Трамп проводив церемонію, присвячену змінам у федеральній політиці щодо вакцинації дітей. Під час виступу директора Національних інститутів охорони здоров'я Джея Бхаттачар'ї президент США, як видно на відео, кілька разів заплющував очі, а потім знову відкривав їх і оглядав присутніх.

"Сьогодні історичний день для охорони здоров’я в цій країні", – сказав Бхаттачар’я в момент, коли Трамп заснув.

Захід стосувався перегляду рекомендацій щодо вакцинації дітей у США. Адміністрація Трампа спільно з міністром охорони здров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим заявляє про намір змінити підхід до федеральних рекомендацій і надати батькам більше можливостей у виборі схеми вакцинації.

Одне з нововведень стосується вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи. Замість комбінованого препарату дітям можуть рекомендувати окремі щеплення в різний час. Такі зміни вже викликали критику з боку медичних експертів. Вони попереджають, що додаткові візити до лікарів можуть ускладнити своєчасну вакцинацію дітей і збільшити витрати для сімей.

Трамп і раніше неодноразово потрапляв у ситуації, коли на відео виглядав сонним. Зокрема у грудні 2025 року в мережі поширилося подібне відео з Білого дому. Однак керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз заявила, що президент не спить, коли заплющує очі. У липні в мережу потрапило відео, як Трамп заснув на похоронах Ліндсі Грема. Тоді речник Білого дому Девіс Інгл також заперечив, що президент США дрімав та додав, що "будь-хто, хто стверджує протилежне, — розбещений ідіот".

Раніше портал "Коментарі" писали, що Трамп спровокував нові чутки про своє здоров'я.