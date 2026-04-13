Экс-глава ЦРУ раскрыл, как законно и быстро устранить Трампа с поста президента США

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан выступил с просьбой рассмотреть возможность отстранения президента США Дональда Трампа от власти. По его мнению, для этого может быть применена 25 поправка к Конституции США.

Эксглава ЦРУ Джон Бреннан. Фото: Кевин Ламарк/Reuters

Джон Бреннан в комментарии MS Now заявил, что последние резкие высказывания Трампа, в том числе угрозы в адрес Ирана, свидетельствуют о его непригодности к исполнению обязанностей президента США.

"Этот человек явно не в себе. Я думаю, что 25-я поправка была написана с учетом ситуации Дональда Трампа", — сказал Бреннан.

25-я поправка была принята в 1967 году и позволяет вице-президенту вместе с большинством членов правительства инициировать процедуру отстранения президента, если тот "не способен выполнять свои обязанности". В таком случае полномочия временно переходят к вице-президенту.

Заявления Бреннана раздались на фоне войны США против Ирана, а также после провала переговоров между сторонами. По данным американских СМИ, все большее число представителей Демократической партии поддерживают идею применения 25 поправки для устранения Трампа. Речь идет уже о более чем 70 конгрессменах, преимущественно демократах.

Однако сценарий с отстранением Трампа от должности президента из-за неспособности выполнять свои обязанности крайне низкий. Главной преградой является позиция вице-президента Джей Ди Вэнса и членов администрации, которые пока демонстрируют лояльность к Трампу.

