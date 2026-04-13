Ексголова ЦРУ розкрив, як законно та швидко усунути Трампа з посади президента США

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан виступив закликав розглянути можливість усунення президента США Дональда Трампа від влади. На його думку, для цього може бути застосована 25-та поправка до Конституції США.

Ексголова ЦРУ Джон Бреннан. Фото: Кевін Ламарк/Reuters

Джон Бреннан в коментарі MS Now заявив, що останні різкі висловлювання Трампа, зокрема погрози на адресу Ірану, свідчать про його непридатність до виконання обов’язків президента США.

"Ця людина явно не в собі. Я думаю, що 25-ту поправку було написано з урахуванням ситуації Дональда Трампа", — сказав Бреннан.

25-та поправка була ухвалена у 1967 році та дозволяє віцепрезиденту разом з більшістю членів уряду ініціювати процедуру відсторонення президента, якщо той "не здатний виконувати свої обов’язки". У такому випадку повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента.

Заяви Бреннана пролунали на тлі війни США проти Ірану, а також після провалу переговорів між сторонами. За даними американських ЗМІ, дедалі більше представників Демократичної партії підтримують ідею застосування 25 поправки для усунення Трампа. Наразі йдеться вже про понад 70 конгресменів, переважно демократів.

Однак сценарій з усуненням Трампа з посади президента через нездатність виконувати свої обов’язки є вкрай низьким. Головною перепоною є позиція віцепрезидента Джей Ді Венса та членів адміністрації, які поки що демонструють лояльність до Трампа.

