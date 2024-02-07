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Экс-посол в США рассказал, кто может повлиять на Трампа в вопросе о выделении помощи Украине

На экс-президента США Дональда Трампа в вопросе выделения помощи Украине могут повлиять лоббисты военно-промышленного комплекса, об этом в Фейсбуке написал бывший посол Украины в США Валерий Чалый

сегодня, 15:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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На Дональда Трампа и, соответственно, фактически теряющего самостоятельную роль Спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона могут теперь повлиять только лоббисты американского военно-промышленного комплекса, считает Валерий Чалый.

Экс-посол в США рассказал, кто может повлиять на Трампа в вопросе о выделении помощи Украине

Нужно работать с лоббистами

При этом он подчеркнул, что пока неизвестно, насколько Украина эффективно работает с этими лоббистами.

Кроме того, Чалый считает, что частично на мнение Трампа по поводу помощи Украине могут повлиять избиратели.

"Смотрел выступления Дональда Трампа перед праймериз и кокусами и, к сожалению, среди приходивших продемонстрировать свою позицию избирателей не видел там плакатов в поддержку продления помощи Украине как фактора укрепления национальной безопасности США. А такие возможности есть",
– отметил Валерий Чалый.

По его мнению, украинским дипломатам и политикам нужно было больше работать с оппонентами, а не только со сторонниками, как бы это ни было сложно.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать против законопроекта, в котором говорится о решении миграционных вопросов и заложена помощь Украине. По его мнению, этот законопроект — отличный подарок демократам и смерть для Республиканской партии, поскольку содержит весь ужас, который демократы натворили в вопросах иммиграции и границ, освобождает их от ответственности и перекладывает все это на плечи республиканцев.

Портал "Комментарии" сообщал, что посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала , что 4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената США обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе и для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США. Как отметила посол, обнародование законопроекта делает возможным анонсированное лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет.




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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003056659575
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