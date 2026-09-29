logo

BTC/USD

83388

ETH/USD

2674.87

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Экстрасенс заявил, что ему "показали", как именно умрет Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Экстрасенс заявил, что ему "показали", как именно умрет Трамп

Американский провидец заявил, что видит обстоятельства смерти Дональда Трампа.

29 сентября 2026, 19:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский блоггер, называющий себя экстрасенсом, сделал предсказание по поводу будущего президента США Дональда Трампа. Мужчина по имени Тревор, автор YouTube-канала Scrying Out Loud, заявил, что во время работы с картами Таро ему якобы показали обстоятельства смерти американского президента.

Экстрасенс заявил, что ему "показали", как именно умрет Трамп

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В почти часовом видео Тревор рассказывает об образах, которые, по его словам, начал видеть много лет назад. Он связывает их с разными событиями в жизни Трампа и пытается построить собственный сценарий его будущего.

Блогер выдвинул ряд утверждений по поводу здоровья Трампа в прошлом. В частности, провидец заявил о якобы диагностированной деменции и перенесенном инсульте в Трампа в 2019 году. По его словам, еще один инсульт у американского президента произошел в 2025 году, после которого якобы у Трампа могли возникнуть судороги.

В конце концов, Тревор заявил, что якобы знает, как умрет президент США. По версии провидца, Трамп может умереть в отеле или курорте. Среди возможных причин он называет сильную головную боль, падение или внезапное неврологическое событие, в том числе инсульт. Однако конкретной даты смерти Трампа Тревор не называет.

"Когда именно, я не знаю. Но в общем, чем больше я могу заполнить, тем ближе все к концу", – сказал провидец.

Заметим, что последняя обнародованная медицинская информация о здоровье Трампа описывает другую картину. После обследования в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида врач президента Шон Барбабелла сообщил о нормальном психическом состоянии, неврологических показателях, ходе и равновесии Трампа.

Согласно медицинскому заключению, Трамп набрал 30 из 30 баллов по Монреальскому когнитивному тесту. Сердечную функцию президента врач назвал нормальной, а общее состояние здоровья – отличным. В документе не сообщалось о диагнозе деменции, инсульте или судорожном расстройстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США дают тревожный прогноз по отставке Трампа из-за его здоровья.

Также "Комментарии" писали, что Ванга предусмотрела точный год смерти Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NM28DpvwUfg
Теги:

Новости

Все новости