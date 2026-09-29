Экстрасенс заявил, что ему "показали", как именно умрет Трамп

Американский блоггер, называющий себя экстрасенсом, сделал предсказание по поводу будущего президента США Дональда Трампа. Мужчина по имени Тревор, автор YouTube-канала Scrying Out Loud, заявил, что во время работы с картами Таро ему якобы показали обстоятельства смерти американского президента.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В почти часовом видео Тревор рассказывает об образах, которые, по его словам, начал видеть много лет назад. Он связывает их с разными событиями в жизни Трампа и пытается построить собственный сценарий его будущего.

Блогер выдвинул ряд утверждений по поводу здоровья Трампа в прошлом. В частности, провидец заявил о якобы диагностированной деменции и перенесенном инсульте в Трампа в 2019 году. По его словам, еще один инсульт у американского президента произошел в 2025 году, после которого якобы у Трампа могли возникнуть судороги.

В конце концов, Тревор заявил, что якобы знает, как умрет президент США. По версии провидца, Трамп может умереть в отеле или курорте. Среди возможных причин он называет сильную головную боль, падение или внезапное неврологическое событие, в том числе инсульт. Однако конкретной даты смерти Трампа Тревор не называет.

"Когда именно, я не знаю. Но в общем, чем больше я могу заполнить, тем ближе все к концу", – сказал провидец.

Заметим, что последняя обнародованная медицинская информация о здоровье Трампа описывает другую картину. После обследования в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида врач президента Шон Барбабелла сообщил о нормальном психическом состоянии, неврологических показателях, ходе и равновесии Трампа.

Согласно медицинскому заключению, Трамп набрал 30 из 30 баллов по Монреальскому когнитивному тесту. Сердечную функцию президента врач назвал нормальной, а общее состояние здоровья – отличным. В документе не сообщалось о диагнозе деменции, инсульте или судорожном расстройстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США дают тревожный прогноз по отставке Трампа из-за его здоровья.

Также "Комментарии" писали, что Ванга предусмотрела точный год смерти Путина.