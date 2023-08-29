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Кравцев Сергей
Один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также заблокирует путь Украине в НАТО в случае победы на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом представитель Республиканской партии написал в своей колонке.
Вивек Рамасвами. Фото: из открытых источников
Политик пообещал отвергнуть "кровожадные изречения полезных идиотов, проповедующих беспроигрышную войну".
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Как считает республиканец, своими действиями на посту президента он принесет мир в Украину, но на тех условиях, которые больше всего сегодня выгодны Вашингтону.
Республиканец написал, что согласится с российской оккупацией над украинскими территориями и обязуется заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Милуоки, штат Висконсин, состоялось первое масштабное событие президентской кампании в США 2024-го – дебаты восьмерых претендентов на то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. Уже во время дебатов стало ясно, что внутри Республиканской партии есть большие разногласия в вопросах, касающихся войны в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат в президенты США назвал войну в Украине вторичным интересом для Америки.
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Світ не бажає ставати великою Палестиною. Все більше в світі засуджують кровожерливих розкрадачів власної країни, корумпованих юдейських неонацистів. Доведеться спрямовувати дрони у Ватикан Вашингтон та влаштовувати ходу з екстремістськими гаслами, а самім розпалювачам ховатись у бункерах. Юдейська пропаганда успадкувала Геббельса розділила Зло навпіл і підбурила вбивати одне одного з благословіння православної секти.