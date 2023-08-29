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Еще один кандидат в президенты США пообещал "отдать" России украинские территории

Вивек Рамасвами убежден, что Китай является более опасным соперником для Штатов

сегодня, 09:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также заблокирует путь Украине в НАТО в случае победы на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом представитель Республиканской партии написал в своей колонке.

Еще один кандидат в президенты США пообещал "отдать" России украинские территории

Вивек Рамасвами. Фото: из открытых источников

Политик пообещал отвергнуть "кровожадные изречения полезных идиотов, проповедующих беспроигрышную войну". 


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"Чем дольше продолжается война в Украине, тем яснее становится, что победитель в ней только один: Китай. Я поведу Америку от морализма к реализму, совершив обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: Я поеду в Москву в 2025 году", — высказался Рамасвами.

Как считает республиканец, своими действиями на посту президента он принесет мир в Украину, но на тех условиях, которые больше всего сегодня выгодны Вашингтону. 

"Администрация Байдена по глупости пытается заставить Си бросить Путина. На самом деле, мы должны заставить Путина бросить Си", — считает кандидат в президенты США.

Республиканец написал, что согласится с российской оккупацией над украинскими территориями и обязуется заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Милуоки, штат Висконсин, состоялось первое масштабное событие президентской кампании в США 2024-го – дебаты восьмерых претендентов на то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. Уже во время дебатов стало ясно, что внутри Республиканской партии есть большие разногласия в вопросах, касающихся войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат в президенты США назвал войну в Украине вторичным интересом для Америки.




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Обсуждения

Muk

сегодня, 08:28

Довбень

Ігор

сегодня, 08:28

Світ не бажає ставати великою Палестиною. Все більше в світі засуджують кровожерливих розкрадачів власної країни, корумпованих юдейських неонацистів. Доведеться спрямовувати дрони у Ватикан Вашингтон та влаштовувати ходу з екстремістськими гаслами, а самім розпалювачам ховатись у бункерах. Юдейська пропаганда успадкувала Геббельса розділила Зло навпіл і підбурила вбивати одне одного з благословіння православної секти.


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