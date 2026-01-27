Ще одна перемога Трампа: який крок зробили ХАМАС та Ізраїль

ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників і тіла загиблих. Останнім на Батьківщину повернули тіло офіцера Рана Гвілі. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

"Вчора був історичний день. Останнього заручника, що залишився в Газі, офіцера Рана Гвілі, повернули додому до його родини в Ізраїль. Він вийшов 7 жовтня, щоб рятувати життя, а вчора повернувся, щоб спочивати з миром в Ізраїлі", — заявив Стів Віткофф.

Він також зазначив, що тепер усі 20 заручників та тіла усіх 28 загиблих полонених ізраїльтян у Газі повернулися до своїх родин.

"Це закриває болісний розділ і прокладає шлях до нового майбутнього, яке може бути визначене миром, а не війною, і процвітанням, а не руйнуванням. Це новий день на Близькому Сході, і президент (США Дональд – ред.) Трамп, я та вся команда віддані сталому миру й процвітанню регіону", — додав Віткофф.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати Америки терміново перекидають щонайменше одну авіаносну ударну групу на Близький Схід через зростання напруженості у відносинах з Іраном.

Авіаносці, ймовірно, прибудуть у регіон у найближчі дні або тижні, повідомляє Fox News з посиланням на поінформовані джерела серед американських військових.

"Очікується, що військові сили США з повітря, суші та моря прибудуть до регіону в найближчі дні та тижні, щоб надати президенту військові варіанти, якщо він вирішить завдати ударів по Ірану, повідомили джерела", — пише видання.

Також видання "Коментарі" повідомляло – видання Daily Iran News звернуло увагу на підозрілу евакуацію співробітників російського посольства з Ізраїлю.

За інформацією аналітиків, зафіксовано вже кілька авіарейсів для вивезення дипломатів.



