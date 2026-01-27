Ще одна перемога Трампа: який крок зробили ХАМАС та Ізраїль

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників і тіла загиблих. Останнім на Батьківщину повернули тіло офіцера Рана Гвілі. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.
Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел
Він також зазначив, що тепер усі 20 заручників та тіла усіх 28 загиблих полонених ізраїльтян у Газі повернулися до своїх родин.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати Америки терміново перекидають щонайменше одну авіаносну ударну групу на Близький Схід через зростання напруженості у відносинах з Іраном.
Авіаносці, ймовірно, прибудуть у регіон у найближчі дні або тижні, повідомляє Fox News з посиланням на поінформовані джерела серед американських військових.
Також видання "Коментарі" повідомляло – видання Daily Iran News звернуло увагу на підозрілу евакуацію співробітників російського посольства з Ізраїлю.
За інформацією аналітиків, зафіксовано вже кілька авіарейсів для вивезення дипломатів.