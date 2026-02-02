Если президент умирает в должности: что произошло бы в США в случае смерти Трампа

Дональд Трамп стал самым старшим человеком, избранным президентом США. К моменту инаугурации в январе 2025 года ему было 78 лет. Это неизбежно подпитывает публичные дискуссии о том, что бы происходило, если бы президент умер, еще будучи в должности. Американская система власти имеет четкий и отработанный механизм на такой случай, и он уже не раз применялся в истории.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Конституция США прямо определяет порядок действий при смерти или недееспособности президента. Вся полнота полномочий автоматически переходит к вице-президенту. Поэтому в случае смерти Дональда Трампа должность без выборов немедленно занял бы вице-президент Джей Ди Венс.

Эта процедура не предполагает паузу. Новый президент присягает как можно быстрее, чтобы обеспечить непрерывность управления государством.

Подобные сценарии для США не являются теоретическими. Восемь американских президентов умерли, будучи в должности, в том числе четверо по естественным причинам и четверо в результате убийства. В каждом случае вице-президент становился главой государства, а политическая система продолжала функционировать без досрочных выборов.

Получив должность, новый президент имеет право сформировать собственную администрацию и избрать, оставить действующий кабинет министров или заменить его, а также предложить кандидатуру нового вице-президента. Эту кандидатуру должны утвердить обе палаты Конгресса.

Интересно, что в случае такого развития событий Джей Ди Венс мог бы войти в историю как самый молодой президент США, ведь сейчас ему 41 год. Рекорд до сих пор принадлежит Теодору Рузвельту, ставшему президентом в 42 года после гибели Уильяма Мак-Кинли.

В то же время смерть президента не изменяет избирательный цикл. Следующие выборы президента в США пройдут в 2028 году.

Однако в США существует 22 поправка к Конституции, которая ограничивает количество сроков. Если вице-президент исполняет обязанности президента более двух лет от чужого срока, он может баллотироваться только один раз. Так что политическое будущее потенциального президента Венса зависело бы от того, сколько времени оставалось бы до завершения каденции Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему поведение Трампа стало неадекватным. Врач указывает на возможный диагноз президента США.

Также "Комментарии" писали, что Фицо встревожен психическим состоянием Трампа после личной встречи.