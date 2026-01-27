Чому поведінка Трампа стала неадекватною: лікар вказує на можливий діагноз президента США

Американські журналісти та лікарі звертають увагу на зміни у поведінці президента США Дональда Трампа, які дедалі частіше стають більш помітними. Увагу привертають не лише на різкі висловлювання очільника Білого дому, а фізичні та мовні особливості, які можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям Трампа.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як пише The Daily Beast, відомий американський лікар Брюс Девідсон припустив, що 79-річний Трамп міг перенести інсульт близько шести місяців тому. За його словами, президент майже повністю відновився фізично, однак наслідки ураження мозку можуть пояснювати зміни характеру та самоконтролю.

Лікар звернув увагу на кілька ознак, які можуть підтверджувати, що Трамп мав інсульт. За його словами, останнім часом у президента США помітна слабкість у правій частині тіла. Президент використовував ліву руку під час спуску з трапа Air Force One, а не праву, як зазвичай. Також Трамп використовує дві руки для утримання напоїв. Крім того, на його руках помітні синці.

"У Трампа спостерігається доволі помітна, повторювана надмірна денна сонливість, імовірно, викликана порушенням сну після інсульту, поширеним залишковим наслідком інсульту", — зазначає лікар.

Девідсон додає, що президент США сам зізнався, що щодня вживає цілу таблетку аспірину, 325 мг, щоб "розрідити кров". А згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації аспірин використовується саме для профілактики повторного інсульту.

Як пояснює лікар, "Трамп не виглядає божевільним", а відновлення від інсульту не означає, що людина не може виконувати свою роботу. Однак Девідсон зауважує, що після перенесення хвороби пацієнти часто мають знижений рівень самоконтролю. Хоч Трамп був і раніше різким, однак останнім часом він перевершив сам себе, коли назвав журналістку "свинею", а свою прихильницю Марджорі Тейлор Грін "зрадницею".

На відміну від звичайних людей, чиє оточення зазвичай слугує "запобіжником" та джерелом підтримки, для Джо Байдена міжнародні візити стали способом демонструвати компетентність на тлі вікових змін, хоча його й стримували обережні радники.

Ситуація з Дональдом Трампом виглядає інакше. Як пише видання The Daily Beast, він оточив себе радикально налаштованою командою. Зокрема, Стівен Міллер активно просуває ідею приєднання Гренландії, а Піт Гегсет очолює операції проти південноамериканських режимів. Аналітики припускають, що після перенесеного інсульту Трамп втратив колишню виваженість, тому використовує подібні ексцентричні проєкти як засіб самоствердження та спосіб відвернути увагу преси від свого фізичного стану.

