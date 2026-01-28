logo_ukra

Фіцо стривожений психічним станом Трампа після особистої зустрічі: що говорять у Білому домі
НОВИНИ

Фіцо стривожений психічним станом Трампа після особистої зустрічі: що говорять у Білому домі

Роберт Фіцо заявив лідерам ЄС про занепокоєння психологічним станом Дональда Трампа.

28 січня 2026, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поділився з лідерами Європейського Союзу серйозним занепокоєнням щодо психологічного стану американського лідера. Про це повідомляє Politico з посиланням на п’ятьох європейських дипломатів, обізнаних із перебігом неформальних розмов у Брюсселі.

Фіцо стривожений психічним станом Трампа після особистої зустрічі: що говорять у Білому домі

Фіцо був стурбований станом Трампа. Фото з відкритих джерел

За словами двох співрозмовників Politico, Фіцо був стурбований "психологічним станом" Трампа і назвав його "небезпечним". За даними дипломатів, таке враження у словацького прем’єра склалося після особистої зустрічі з Трампом 17 січня в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

Обговорення оцінок Фіцо відбулося 22 січня в кулуарах екстреного саміту ЄС у Брюсселі, скликаного на тлі напруження у трансатлантичних відносинах після резонансних заяв Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Дипломати уточнюють, що слова Фіцо пролунали під час неофіційної зустрічі окремих лідерів та високопосадовців ЄС, а не в межах формальних переговорів.

При цьому жоден із співрозмовників Politico не був безпосередньо присутній на цій розмові та не знає деталей того, що саме сказав Трамп, аби викликати таку реакцію словацького прем’єра.

У Білому домі заяви Фіцо категорично заперечують. Прессекретарка адміністрації президента США Анна Келлі назвала публікацію "абсолютно фейковими новинами", наголосивши, що зустріч у Мар-а-Лаго була "позитивною та продуктивною".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Фіцо оголосив термінову зустріч з Макроном, адже "він наляканий після розмови з Трампом".

Також "Коментарі" писали про те, чому поведінка Трампа стала неадекватною. Лікар вказує на можливий діагноз президента США.



Джерело: https://www.politico.eu/article/donald-trump-florida-robert-fico-eu-summit-nato
