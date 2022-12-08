Этим флагом отлично начищать обувь. Конгрессмены США вытерли ноги о флаг ДНР (ВИДЕО)



















На видео попал момент, когда американские конгрессмены вытерли ноги о флаг так называемой ДНР, а затем потоптались по нему. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter страницу украинского волонтера Сергея Притула.



В Конгрессе США вытерли ноги о флаг ДНР. Фото: из открытых источников

Украинские волонтеры в начале декабря прибыли в Конгресс США. Среди приглашенных оказались глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, председатель благотворительного фонда "Сергія Притули" Сергей Притула и американская волонтерка украинского происхождения Дора Хомяк.

После выступлений украинской делегации волонтеров в одном из помещений собрались конгрессмены США и украинские волонтеры. Именно в этот момент один из конгрессменов получил флаг так называемых "ДНР".

"Этим флагом отлично начищать обувь", – сказал один из конгрессменов и вытер свою обувь о флаг "ДНР".

После таких действий все остальные в комнате собравшиеся начали топтаться по флагу "Донецкой народной республики".

Видео с флагом "ДНР" о вытирающих ноги конгрессмены США можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по российскому городу проехала колонна военной техники с украинскими флагами. Соответствующие видео удивили россиян, не понимавших, что происходит в их городе. Спустя несколько часов СМИ Российской Федерации сообщили, что в одном из российских городов снимается пропагандистский фильм о войне РФ с Украиной.

Также "Комментарии" сообщали о сыне президента США, требующем запретить присылать Украине военную и финансовую помощь. Это не первые подобные заявления сына 45 президента США. Ранее он утверждал, что Украине не нужно посылать помощь, ведь в стране высокий уровень коррупции.

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