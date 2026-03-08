"Это испугает Трампа": озвучен неожиданный прогноз по войне США против Ирана

Немецкий экономический эксперт Янис Клюге из Немецкого института международных дел и безопасности (SWP) в Берлине прогнозирует, что стремительный рост цен на нефть после начала военной операции США и Израиля против Ирана может изменить курс американской администрации. По словам ученого, именно экономические последствия на мировых рынках энергоресурсов могут стать ключевым фактором для окончания боевых действий США против Ирана.

Янис Клюге. Фото из открытых источников

Янис Клюге ожидает, что президент США Дональд Трамп пойдет на деэскалацию с Ираном из-за повышения цен на нефть.

"Прогноз: Цены на нефть на следующей неделе безумно вырастут. Это испугает Трампа. Он объединит усилия и будет искать определенное прекращение огня. Помните, что ему действительно безразлично на Иран, он скорее ведет войну ради фейерверка и удовлетворения своего эго. Страх к цене на нефть усилится", — считает Клюге.

Напомним, что после начала операции 28 февраля фьючерсы на нефть марки Brent достигли 85 долларов за баррель, показав наибольший рост со времени полномасштабного вторжения России в Украину. По итогам последней недели Brent подорожала на 16,4%.

Кроме того, ситуацию усложняет заявление министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, предупредившего, что страны Персидского залива могут быть вынуждены ограничить добычу нефти в течение нескольких дней. Это может поднять цены до 150 долларов за баррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, когда США закончат войну против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал единственное условие наземной военной операции США против Ирана.