"Это катастрофа": что не так с договоренностью США и Ирана

После объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном в Вашингтоне разгорелась политическая дискуссия по условиям договоренности. Критики администрации Дональда Трампа заявляют, что потенциальные уступки Тегерану могут изменить баланс сил в стратегически важном регионе Ближнего Востока.

Сенатор Крис Мерфи. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов временно приостановить военные удары по Ирану при немедленном открытии Ормузского пролива. В то же время в Тегеране заявили о собственной "победе" и отметили, что Вашингтон якобы согласился на десять пунктов мирного плана Ирана.

Сенатор-демократ Крис Мерфи назвал ситуацию "колоссальной ошибкой" и поставил под вопрос реальное содержание договоренностей. По его словам, версия событий, озвученная Белым домом, существенно отличается от того, что заявляют иранские чиновники.

"Это совсем не похоже на реальную договоренность, потому что то, что говорит Трамп, кардинально отличается от того, что говорят иранцы. Но если пролив теперь навсегда за Ираном, то это просто колоссальная ошибка, колоссальный просчет всего этого замысла", — сказал Мерфи.

Мерфи предположил, что если хотя бы часть утверждений Тегерана соответствует действительности, США могли согласиться на значительные уступки. В их числе демократ назвал возможное сохранение иранской ядерной программы, ракетных разработок и программы беспилотников, а также потенциальное ослабление санкций.

"Дональд Трамп лжет каждый день. Очевидно, правды он не говорит. Но если принять хотя бы часть иранского заявления, то получается, что Дональд Трамп согласился отдать Ирану контроль над Ормузским проливом. Это просто невероятно. Никто не знает, правда ли что-нибудь из этого, но если это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то для мира это катастрофа", — заявил политик.

По информации Associated Press, во время двухнедельного прекращения огня Иран и Оман планируют взимать плату за проход через Ормузский пролив. Ожидается, что часть этих средств пойдет на возобновление Ирана после боевых действий. Пролив проходит через территориальные воды Ирана и Омана, но ранее международное сообщество считало его открытым морским путем, которым суда могли пользоваться без дополнительных сборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп на грани нервного срыва: что происходит с президентом США.

Также "Комментарии" писали, что в США требуют устранить Трампа и подвергли сомнению его психическое состояние.