"Это катастрофа": что не так с договоренностью США и Ирана

Slava Kot
После объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном в Вашингтоне разгорелась политическая дискуссия по условиям договоренности. Критики администрации Дональда Трампа заявляют, что потенциальные уступки Тегерану могут изменить баланс сил в стратегически важном регионе Ближнего Востока.
Сенатор Крис Мерфи. Фото из открытых источников
Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов временно приостановить военные удары по Ирану при немедленном открытии Ормузского пролива. В то же время в Тегеране заявили о собственной "победе" и отметили, что Вашингтон якобы согласился на десять пунктов мирного плана Ирана.
Сенатор-демократ Крис Мерфи назвал ситуацию "колоссальной ошибкой" и поставил под вопрос реальное содержание договоренностей. По его словам, версия событий, озвученная Белым домом, существенно отличается от того, что заявляют иранские чиновники.
Мерфи предположил, что если хотя бы часть утверждений Тегерана соответствует действительности, США могли согласиться на значительные уступки. В их числе демократ назвал возможное сохранение иранской ядерной программы, ракетных разработок и программы беспилотников, а также потенциальное ослабление санкций.
По информации Associated Press, во время двухнедельного прекращения огня Иран и Оман планируют взимать плату за проход через Ормузский пролив. Ожидается, что часть этих средств пойдет на возобновление Ирана после боевых действий. Пролив проходит через территориальные воды Ирана и Омана, но ранее международное сообщество считало его открытым морским путем, которым суда могли пользоваться без дополнительных сборов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп на грани нервного срыва: что происходит с президентом США.
Также "Комментарии" писали, что в США требуют устранить Трампа и подвергли сомнению его психическое состояние.