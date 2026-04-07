"Трамп на межі нервового зриву": що відбувається з президентом США

Емоційна заява президента США Дональда Трампа на адресу Ірану може свідчити про серйозне загострення переговорного протистояння між країнами. Таку думку висловив український політолог Володимир Фесенко, аналізуючи нещодавній допис американського лідера.

Володимир Фесенко в ефірі "24 Каналу" прокоментував допис Трампа та висловив припущення, що американський лідер на межі нервого зриву. За його словами, тон заяви був надзвичайно емоційним і нагадував "крик відчаю". Крім того, політолог звернув увагу на символічний момент, адже різкий допис з’явився у період святкування Великодня у західних країнах, що зробило заяву ще більш несподіваною.

"Таке відчуття, що Трамп на межі нервового зриву був, коли це писав. Він поставив ультиматум, який завершиться у вівторок ввечері (7 квітня). Якщо Іран не виконає американські вимоги, а я думаю, що він їх не виконає, тоді Трамп погрожує організувати "День електростанцій" і "День мостів", США будуть їх руйнувати", – озвучив Фесенко.

На думку експерта, нинішні переговори між США та Іраном фактично зайшли у глухий кут. Сторони обмінюються ультиматумами, що значно ускладнює досягнення компромісу.

"Іран явно не готовий і відчуває зараз, що має козирі. Головний полягає у здійснені вогневого контролю над Ормузькою протокою. Тому в Трампа з'явився такий нервовий допис", – пояснив політолог.

Попри це, з’являються і дипломатичні ініціативи. Зокрема, Пакистан запропонував власний план деескалації. Він передбачає припинення вогню, початок переговорів щодо відкриття Ормузької протоки та можливе послаблення санкцій проти Ірану.

Фесенко вважає, що у разі успіху такого сценарію це могло б створити важливий дипломатичний прецедент і для інших конфліктів, зокрема для переговорів щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, що Трамп написав: "Відкрийте бл*дську протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі".

