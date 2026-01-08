Это конец: из каких международных организаций выходят США

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях, из которых 31 – в составе Организации Объединенных Наций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

США.

"Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США", – говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба Белого дома в соцсети X, документ, который подписал Трамп, предусматривает выход США из 66 международных организаций, которые "больше не отвечают интересам Америки".

Среди них 31 орган ООН и еще 35 организаций, не входящих в состав ООН. Пока что Белый дом не перечислил названия этих организаций.

