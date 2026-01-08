logo

США Это конец: из каких международных организаций выходят США
Это конец: из каких международных организаций выходят США

В Белом доме заявили, что США выходят из 66 международных организаций

8 января 2026, 07:25
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях, из которых 31 – в составе Организации Объединенных Наций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Многие из этих организаций продвигают радикальную климатическую политику, глобальное управление и идеологические программы, противоречащие суверенитету и экономической мощи США", – говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба Белого дома в соцсети X, документ, который подписал Трамп, предусматривает выход США из 66 международных организаций, которые "больше не отвечают интересам Америки".

Среди них 31 орган ООН и еще 35 организаций, не входящих в состав ООН. Пока что Белый дом не перечислил названия этих организаций.

Источник: https://www.whitehouse.gov/articles/2026/01/ceq-fixes-decades-long-permitting-failure-through-deregulation/
