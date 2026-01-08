Це кінець: з яких міжнародних організацій виходять США

Президент США Дональд Трамп підписав документ, згідно з яким Сполучені Штати припиняють фінансування та участь у 66 міжнародних організаціях, з яких 31 – у складі Організації Об'єднаних Націй. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

США. Фото: із відкритих джерел

"Багато з цих організацій просувають радикальну кліматичну політику, глобальне управління та ідеологічні програми, що суперечать суверенітету та економічній могутності США", — йдеться у повідомленні.

Як уточнила прес-служба Білого дому в соцмережі X, документ, який підписав Трамп, передбачає вихід США із 66 міжнародних організацій, які "більше не відповідають інтересам Америки".

Серед них 31 орган ООН та ще 35 організацій, які не входять до складу ООН. Поки що Білий дім не перерахував назв цих організацій.

