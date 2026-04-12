"Это плахоя новость": США вышли из переговоров - какие "красные линии" Трампа отказался принять Иран

Переговоры между США и Ираном завершились безрезультатно, и стороны не смогли согласовать условия окончательного прекращения войны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс после раунда состоявшихся в Пакистане переговоров.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Венса, диалог был "предметным", однако завершился без подписания соглашения. Основной причиной представитель Трампа назвал отказ иранской стороны принять условия Вашингтона.

"Плохая новость заключается в том, что мы не пришли к согласию. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения. Мы очень четко обозначили, где проходят наши красные линии, в чем мы готовы пойти им навстречу, а в чем нет. Мы выразили это настолько ясно, как только могли, но они решили не принимать наших условий", — сказал Вэнс.

Американская сторона настаивала, в частности, на ограничении ядерной программы Тегерана. Именно это, по оценке Вашингтона, явилось ключевым препятствием для достижения договоренностей. При этом Вэнс подчеркнул, что США демонстрировали готовность к компромиссам и вели переговоры "с доброй волей".

На фоне провала переговоров президент США Дональд Трамп сделал сдержанное заявление, отметив, что отсутствие соглашения не является критическим для Вашингтона. По его словам, вне зависимости от результата США остаются в выигрышной позиции.

Переговоры между США и Ираном проходили после объявления двухнедельного перемирия, которое должно было создать условия для дипломатического урегулирования.

