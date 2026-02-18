Это провал Трампа: в списке всего пять лидеров стран

19 ноября в Вашингтоне начнется первое заседание Совета мира, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Однако еще до старта проект столкнулся с критикой, а участие на уровне глав государств подтвердили только пять стран.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что полный список лидеров стран, которые примут участие в первом заседании Совета мира Трампа, еще не обнародованы, только лидеры пяти стран подтвердили свое участие. Речь идет о Венгрии, Албании, Вьетнаме, Индонезии и Румынии. Остальные страны будут представлены на более низком уровне.

Заметим, что было разослано более 60 приглашений для участия в Совете мира Трампа, однако только 27 стран присоединились к ней. Кроме того, большинство из них избрали статус наблюдателей без права принятия решений.

Совет мира был создан 15 января. Сначала он позиционировался как 20-пунктный план прекращения огня в Газе, однако впоследствии трансформировался в более широкую платформу для урегулирования международных конфликтов. Ожидается, что учредительная сессия будет посвящена послевоенному управлению и восстановлению Газы, а также координации международной финансовой помощи.

Однако в дипломатических кругах вызывает критику структура Совета, в которой не просто доминируют США, а окончательное решение принимает лично Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, заменит ли Совет мира ООН. Какие последствия ее создания могут быть для Украины. Например, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф утверждает, что во вновь Совет мира планируют привлечь не только на территории сектора Газа, но и в других регионах мира.

Также "Комментарии" писали, что по информации Bloomberg Трамп может пожизненно возглавлять Совет мира.