Це провал Трампа: у списку лише п'ять лідерів країн
Це провал Трампа: у списку лише п'ять лідерів країн

Дональд Трамп запускає Раду миру у Вашингтоні, але участь на рівні глав держав підтвердили лише п’ять країн.

18 лютого 2026, 14:35
Автор:
avatar

Slava Kot

19 листопада у Вашингтоні розпочнеться перше засідання новоствореної Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. Однак ще до старту проєкт зіткнувся з критикою, а участь на рівні глав держав підтвердили лише п’ять країн.

Це провал Трампа: у списку лише п'ять лідерів країн

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Попри те, що повний список лідерів країн, які візьмуть участь у першому засіданні Ради миру Трампа, ще не оприлюднено, лише лідери п’яти країн підтвердили свою участь. Йдеться про Угорщину, Албанію, В’єтнам, Індонезію та Румунію. Решта країн будуть представлені на нижчому рівні.

Зауважимо, що було розіслано понад 60 запрошень для участі у Раді миру Трампа, однак лише 27 країн приєдналися до неї. Крім того, більшість з них обрали статус спостерігачів без права ухвалення рішень.

Раду миру було створено 15 січня. Спершу вона позиціонувалася як 20-пунктний план припинення вогню в Газі, однак згодом трансформувалася у ширшу платформу для врегулювання міжнародних конфліктів. Очікується, що установча сесія буде присвячена післявоєнному управлінню та відбудові Гази, а також координації міжнародної фінансової допомоги.

Однак, у дипломатичних колах викликає критику структура Ради, у якій не просто домінують США, а остаточне рішення приймає особисто Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи замінить Рада миру ООН. Які наслідки її створення можуть бути для України. Наприклад спецпредставник Трампа Стів Віткофф стверджує, що у новостворену Раду миру планують залучити не лише на території сектору Газа, а й в інших регіонах світу.

Також "Коментарі" писали, що за інформацією Bloomberg Трамп може довічно очолювати Раду миру.



